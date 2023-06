Florin Dumitrescu și Cristina au împlinit 10 ani de căsătorie! Bucătarul a scris un un mesaj emoționant pentru soția sa

In articol:

Data de 8 iunie este o zi foarte importantă pentru chef Florin Dumitrescu și soția sa, Cristina, pentru că astăzi se împlinesc 10 ani de când s-au căsătorit civil. Cu această ocazie specială, bucătarul a scris un mesaj special în mediul online, prin care recunoaște în fața tuturor că a luat cea mai bună decizia din viața sa în momentul în care a decis să se căsătorească cu aleasa inimii sale, care este alături de el în toate momentele vieții.

Un an mai târziu după cununia civilă, Florin Dumitrescu și Cristina și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, în prezent având o familie foarte frumoasă, cu doi copii și încă multe lucruri plăcute de experimentat.

Florin Dumitrescu și Cristina, împreună de un deceniu

În mesajul postat în mediul online, Florin Dumitrescu a relatat, pe scurt, cum s-a desfășurat ziua nunții sale, de la dansul pe melodia „Când te-am cunoscut, Cristina” și până la număratul banilor și împachetatul rochiei de mireasă, moștenire pentru fiicele lor, când vor ajunge, la rândul lor, în fața altarului.

„Pe la ora asta încă eram la nuntă. Am rămas cu o mână de prieteni apropiați, am dansat pe, când te-am cunoscut Cristina", am mâncat prima masă de la nunta ce mai rămăsese de la proțap și am rupt ringul cu prietenii și câțiva ospătari care mai strângeau mesele. După aceea, momentul cheie, număratul banilor, plătit tot ce era de plătit și împachetat rochia de mireasă să o păstrăm pentru fetele noastre. 10 ani! Au trecut 10 ani de la cununia civilă! Nu știu ce părere are @cristinasimadumitrescu, dar eu cred că cea mai bună decizie din viața noastră a fost să facem pasul ăsta. Și totuși, când au trecut acești 10 ani, Zeldo? Să îți fie cu fericire și noroc, iubire și sănătate, doamna Dumitrescu! La mulți ani nouă”, a scris Florin Dumitrescu pe Instagram.