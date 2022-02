In articol:

Florin Mîndru a venit la Românii au Talent, sezonul 12. Celebrul tiktoker își caută iubită pe toate rețelele de socializare.

Florin Mîndru a venit la Românii au Talent 2022 ca să își încerce norocul prin cântat, dar și ca să cunoască o domniță.

Celebrul tiktoker își dorește o relație serioasă, însă spune că fetele pe care le-a întâlnit, își doreau total altceva.

”Mă numesc Mîndru Gheorghe Florin, sunt din comuna Sărmaș, județul Harghita, am 25 de ani și ajut părinții la treburile gospodărești, tot mai improvizez câte ceva.

În Sărmaș sunt oameni de treabă, totul e ok, se iubește fiecare cu fiecare, între oameni nu e dușmănie și e super frumos. Numai fetele nu prea sunt cinstite, dar în rest totul e ok. Am încercat pe propria piele. Am încercat cu foarte multe să am o relație și nu prea merge căci ele vor altceva, aventuri și bani și mașini, ceva serios nu. Eu îmi caut și pe TikTok și pe Facebook, pe toate rețelele sociale”, a povestit Florin.

Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12, speră să își găsească jumătatea, o dată cu apariția sa la televizor.

”Merg la Românii au Talent ca să îmi încerc și eu norocul să vedem. Ar fi super să întâlnesc o domniță faină. Abia aștept să ajung la București ca să văd Capitala și să bag fetele în boală”, a mai spus Florin.

Florin Mîndru a venit la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Florin Mîndru face furori pe TikTok

Florin Mîndru este cunoscut pe TikTok. Concurentul de la Românii au Talent 2022 are peste 175 de mii de urmăritori de platforma de socializare, însă cu toate acestea nu a reușit să își facă o iubită. De aceea le transmite un mesaj tuturor fetelor singure, care își doresc o relație serioasă.

”Pentru toate fetele care mă urmăriți acum, vă salut și vă transmit un milion de pupici și un milion de trandafiri. Kiss love, pupici”, a transmis Florin Mîndru.

Florin Mîndru a venit la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Florin Mîndru își dorește ca femeia de lângă el să fie cinstită și să nu îl înșele, în rest nu are alte preferințe. Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12, a fost înșelat de fosta iubită cu cel mai bun prieten, care îi era și văr.

”Fiecare femeie are ceva special, una ochișorii, alta gurița, alta vocea. La doamna Andra este specială vocea și năsucul”, le-a spus Florin, juraților.

Florin Mîndru nu a trecut în etapa următoare la Românii au Talent 2022, însă speră să își găsească iubita, o dată cu apariția sa la Românii au Talent, sezonul 12.