Florin Pastramă, apariție surprinzătoare la scurt timp după ce Brigitte a revenit la numele lui Ilie Năstase! Cu cine s-a afișat

La începutul lunii iunie, lumea mondenă era zguduită din temelii de vestea șoc dată de Brigitte. Vedeta anunța că nu mai formează un cuplu cu Florin Pastramă, divorțul fiind cel care le dă târcoale.

Atunci, fosta soție a lui Ilie Năstase declara că a ajuns să pună capăt mariajului de trei ani pe care-l are cu Pastramă din cauza evenimentelor neplăcute ce au avut loc între ei.

Brigitte și-a schimbat numele de familie

Concret, Brigitte punea la zid familia lui Florin Pastramă, dar și acțiunile acestuia, acuzându-l de violență domestică.

”Nu-i genu care să înșele, dar s-au întâmplat alte lucruri, care m-au făcut să opresc tot. Florin nu mai are ce să caute în casa mea, în viața mea, niciunde. Florin nu mai există! Eu nu mai am bărbat, eu sunt singură. De când am luat decizia să-l am pe Florin lângă mine, am fost târâtă în foarte multe mizerii care nu mi-au aparținut ”, a spus Brigitte, la TV, după ce și-a anunțat divorțul.

Însă, după ce a declarat că este o femeie singură și disponibilă, Florin fiind exclus din viața sa, imaginile pe care le-au publicat în online, cum că ar privi amândoi același film, au lăsat impresia că cei doi și-au mai dat o șansă.

Astfel că acum lucrurile sunt foarte complicate și incerte în ceea ce îi privește. Și asta pentru că ultimele postări ale celor doi sunt în contradicție.

În timp ce Brigitte susține că divorțează, Florin Pastramă, la ceas de seară, s-a filmat alături de Sara, fiica brunetei. Ambii apar cu zâmbetul pe buze, în mașină, cântând și simțindu-se bine și nici vorbă de vreo tensiune între ei.

Însă, de cealaltă parte, Brigitte pare că deja a luat o decizie, cel puțin asta lasă să se vadă. Conform celor afișate pe rețelele de socializare, vedeta a decis să renunțe la numele de familie a lui Florin și să-l folosesc pe cel al fostului soț.

Astfel, pe Facebook și Instagram, vedeta poate fi găsită acum sub numele de Brigitte Năstase. Ba mai mult decât atât, fosta soție a marelui tenismen și-a schimbat și statusul relației, iar acum pe profilul ei apare că este o femeie singură.

Însă, cu toate aceste schimbări, pe profilul ei, dar și pe profilul online al lui Florin, fotografiile de cuplu încă există, ba chiar, și cele din ziua nunții lor.