Florin Pastramă intervine în scandalul lui Brigitte cu Robert Sfăt

Florin Pastramă se implică în scandalul creat de fiul lui Brigitte, Robert Sfăt, mai ales că a conviețuit și el cu băiatul. Soțul lui Brigitte are cuvinte de laudp la adresa lui Robert, dar crede căanturajul este cel care l-a tras în jos.

Florin Pastramă, despre comportamentul lui Roby: „Pe mine mereu m-a ascultat”

Florin Pastramă spune că mereu a intervenit când Brigitte se enerva pe fiul ei și a încercat să aplaneze conflictul. Ce a apreciat la Roby a fost că l-a ascultat de fiecare dată când i-a zis că nu este bine ce face.

Pe de altă parte, tot Florin a zis că a încercat să-l apropie pe Roby mai mult de familie. Mergea la el în cameră ori de câte ori făceau grătar duminica și îl scotea din cameră atât pe el cât și pe iubita lui, Ana. Florin a dat de înțeles că și-ar fi dorit să conviețuiască alături de Brigitte și fiul ei într-o stare de voie bună.

„Toate discuțiile mele cu Brigitte au fost din cauza lui Roby. Roby este un băiat foarte bun, are un suflet bun, dar are momente când se întâlnește cu prietenii lui și nu este ok. De fiecare ori a fost nervos, s-a certat cu maică-sa, am intervenit, m-a ascultat și m-a respectat. A ținut cont de părerea mea. Am încercat să-i apropii. Brigitte era tot timpul mai impulsivă pentru că vine cu prieteni pe care nu-i cunoaștem”, a declarat Florin Pastramă în cadrul unui interviu.

Soțul lui Brigitte a mai spus că adesea se întâmpla ca Brigitte să-și iasă din fire atunci când Roby făcea prostii și atunci a preferat să-i vorbească el în calitate de bărbat și tată vitreg.

„L-am luat din cameră: 'Nu că mă întâlnesc cu prietenii'. Nu, Roby! Te rog frumos, hai să fim o familie. Tot timpul mă duceam la ei în cameră, că Brigitte nu se duce, o luam și pe Ana, 'hai să facem grătar, hai să facem remy". Roby tot timpul m-a ascultat”, a mai spus Florin Pastramă în cadrul aceluiași interviu.