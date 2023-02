Florin Pastramă nu ține cont de nimic! Dacă îi e poftă, nimeni nu stă în calea lui! Paparazzi vigilenți l-au surprins când credea că nimeni nu îl vede | EXCLUSIV

In articol:

Face ce face și șochează! Florin Pastramă face vrea în public și nu ține cont de nimic.

E sincer, asumat, transparent și își permite. Paparazzi îl surprind tot mai des în ultima perioadă, făcând tot mai multe lucruri neașteptate.

Florin Pastramă, surprins la supermarket când bea iaurt

Florin Pastramă nu putea să nu facă show la cumpărături. Paparazzi WOWbiz l-au surprins într-un cunoscut supermarket din Capitală, când, pe lângă cumpărarea produselor, s-a gândit să le și deguste. Cel care i-a plăcut cel mai mult se pare că a fost iaurtul, căci a luat o gură sănătoasă. I-a fost sete, nu glumă.

Ce e fascinant e că lui Florin Pastramă nu îi pasă. Își trăiește viața după propriile reguli și plăceri, fără să îi pese de ce cred cei din jur. După ce și-a băut iaurtul, înainte să îl plătească, afaceristul și-a continuat cumpărăturile, în ținuta lui lejeră, sport.

Cum au reușit Florin Pastramă și Briggite să își salveze căsnicia?

Relația dintre Brigitte și Florin Pastramă nu a fost mereu roz. Între cei doi au fost momente tensionate în care despărțirea era din ce în ce mai aproape. Însă, cumva, frumoasa brunetă a reușit să își salveze căsnicia. Experiența prinsă în urma relațiilor eșuate au învățat-o pe vedetă că secretul stă în înțelegerea partenerului. Astfel, în momentele dificile în care nimeni nu mai credea în relația dintre ea și soțul ei, aceasta a reușit să rezolve situația cu ajutorul divinității.

„Lucrurile s-au calmat de jumătate de an. Noi suntem în permanentă schimbare, cred că Dumnezeu este unicul care poate să ne schimbe la vârsta asta. Să speram că domnul Iisus să ne dea înțelepciunea să putem să înțelegem ce nevoi are fiecare dintre noi, astfel încât când unul este nervos, celălalt să fie calm și să nu fim amândoi în aceeași stare, că nu este bine. Eu nu pot nimic, decât în Hristos, atât. Noi avem o fire, pe care trebuie să o răstignim. Dacă încă nu reușim, Dumnezeu să ne țină astfel încât unul să fie mai înțelept decât celălalt”, a precizat vedeta pentru antenastars.ro.

Brigitte și Florin Pastramă dețin o afacere profitabilă

După ce și-a luat o casă în valorare de 400.000 de euro în Dubai, dar și-a schimbat și vechea mașină, cu un bolid electric de 150.000 de euro, Brigitte Pastramă spune că aceste cadouri pe care și le face sunt drept răsplată pentru munca pe care o depune alături de soțul ei. Cei doi muncesc cot la cot cu angajații lor și spun că și așa au deficit de personal, însă își dau interesul să facă treabă bună și să își satisfacă fiecare client.

Afacerea prin care se ocupă de organizarea evenimentelor pentru copii a înflorit în ultimul an și, deși mai sunt două luni până la sfârșitul lui 2022, calculele făcute le arată deja că și-au dublat veniturile față de 2021. Și asta pentru că cerințele sunt numeroase, motiv pentru care agenda lor este plină pentru următoarea perioadă. Iar un mare secret al succesului de care se bucură pe plan profesional ar fi faptul că, deși totul s-a scumpit pe piață, cei doi soți au decis să rămână la aceleași prețuri, demonstrând astfel clienților că țin la buzunarele lor, iar ei, la rândul lor, le-au rămas fideli.

„Afacerea personală, cea cu organizarea de evenimente speciale pentru copii, îmi merge bine. Aș putea chiar spune că sunt în cea mai bună perioadă a mea. Lucrez cot la cot cu soțul meu, Florin, și lucrurile merg bine. Și asta chiar dacă avem și un mic deficit de personal, dar reușim să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm. În sensul că eu fac, spre exemplu, și munca unui dispecer care preia comenzile. Ca atare, vă garantez că în următoarele 30 de zile nu am niciuna liberă! Vă spun doar atât: dacă acum un an aveam un rulaj de un miliard de lei, anul ăsta am depășit deja baremul a două miliarde de lei! Și asta fără a vinde alcool la petrecerile noastre, fiindcă credința nu ne dă voie să facem asta”, a declarat Brigitte Pastramă, conform Playtech.



