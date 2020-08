In articol:

Florin Piersic a fost vizitat de Florin Piersic Jr la Cluj-Napoca, în casa în care celebrul actor locuiește cu actuala sa soție, Anna. Cei doi nu s-au întâlnit în ultimele luni, din cauza pandemiei de coronavirus. Acum, Florin Jr și-a făcut timp să dea o fugă să-și vadă tatăl care a împlinit 84 de ani pe 27 ianuarie. Seniorul și fiul au stat de vorbă în curtea casei, pe o terasă amenajată în grădină, și s-au fotografiat împreună. “Sometimes vine muntele la Mahomed”, a postat, în glumă, Piersic Jr.

Actrița Medeea Marinescu, care joacă alături de Florin Piersic în piesa „Străini în noapte” a dezvăluit care este motivul din cauza căruia marele actor a renunțat temporar la scenă. Potrivit Medeei, motivul pentru care actorul octogenar nu a mai urcat pe scenă este chiar pandemia de coronavirus, care l-a făcut să îi fie teamă să interacționeze cu alte persoane decât cele din familia sa.

Florin Piersic a fost vizitat de Florin Piersic Jr. Și-a anulat spectacolele din această perioadă

Florin Piersic face parte din categoria persoanelor vulnerabile, din cauza problemelor de sănătate aduse de vârsta înaintată, așa că dacă s-ar infecta cu SARS-CoV-2 ar putea ajunge în pragul mortii. Nici canicula nu-i priește sănătății marelui actor, care evită să iasă din casă în momentele cele mai fierbinți ale unei zile. (vezi cum arată Anna Szeles, fosta soție a lui Piersic, la 78 de ani)

„Eu am jucat câteva spectacole în perioada aceasta, şi pe căldură, însă nu este bine. Ar fi fost un risc mare pentru Florin – şi virusul, şi canicula. În ultima perioadă, a crescut foarte mult numărul bolnavilor şi am decis să suspendăm spectacolele. În august aveam patru reprezentanţi, plus cele din septembrie, însă situaţia este incertă şi pentru luna respectivă”, a spus Medeea Marinescu, pentru Click!

Florin Piersic a fost vizitat de Florin Piersic Jr. Fiul său a împlinit 52 de ani

Florin Piersic Jr a împlinit recent 52 de ani, dar a preferat să plece din București, împreună cu iubita sa, jurnalista Andreea Cipcă, și de fiul lor, Saha, care va face 5 ani în această toamnă. Cei trei au fost la mare, dar au ales o locație mai retrasă. În dimineața zilei când actorul și-a sărbătorit aniversarea, pe 25 iulie, ei au fost să admire răsăritul chiar de pe plajă. „52 de ani. Pe plajă. Răsăritul. Ora 5.43. Soarele a ieșit din apă. Mai întâi a fost ca o unghiuță, apoi s-a transformat încet-încet într-o minge portocalie.”, a postat Piersic Jr.

Marele actor Florin Piersic doi baieti, Florin jr, pe care l-a facut cu Tatiana Iekel, si Dani, aparut din casnicia cu alta actrita, Ana Szeles Florin Piersic (84 de ani) este la a treia căsnicie, cu Anna, o contabilă din Cluj-Napoca. Artistul a cunoscut-o pe Anna Torok în 1986, în avion, cei doi căsătorindu-se în 1993 la Cluj-Napoca, unde locuiesc şi în prezent.