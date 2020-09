Florin Piersic, alături de actrița Medeea Marinescu

In articol:

Duminică seara, 6 septembrie, sute de oameni s-au adunat la Grădina de Vară a Teatrului Herăstrău, pentru a-l vedea pe maestrul Florin Piersic în piesa „Străini în noapte”, alături de Medeea Marinescu. A fost cea mai așteptată revenire pe scena teatrului românesc.

Spectacolul s-a desfășurat în condiții de maximă siguranță, iar atât actorii cât și spectatorii au respectat măsurile de protecție impuse.

Florin Piersic a declarat, pentru Click!.ro, că este fericit să fie iar în fața publicului, pe care îl îndrăgește atât de mult. Actorul recunoaște însă că și-ar fi dorit să-i poată îmbrățișa pe cei prezenți la spectacol.

„A fost și este o perioadă grea în continuare. Am o bucurie că am putut din nou să mă întâlnesc cu publicul meu minunat, cu publicul meu drag. Pentru un actor, 6 luni de pauză nu a fost ceva rău, mă refer aici strict la piesă, pentru că eu o știu ca pe apă. Gândiți-vă că astăzi este a 1.119-a reprezentație. Însă, personal vorbind, am avut emoția plăcută a revederii spectatorilor.

Citeste si: Soția lui Ștefan Bănică Jr. șochează lumea mondenă! Cum a ajuns să arate Lavinia? - evz.ro

Citeste si: Ella și Iancu Sterp, împreună? ”În viața mea e cineva” Declarații ȘOC ale fostei concurente de la Puterea Dragostei

Citeste si: Admitere facultate, sesiunea de toamnă 2020. Unde se mai pot înscrie elevii care au luat Bacalaureatul în septembrie

Citeste si: Fiica adoptivă a lui Constantin Codrescu, mesaj dureros din Spania! Actorul a împlinit 89 de ani

Pentru mine publicul este partenerul pe care îl iubesc cel mai tare. Maestrul Radu Beligan, regizorul piesei "Străini în noapte", spunea așa: "Florin, parenerii tăi de pe scenă sunt una, iar primul, cel mai important, e publicul. Tu pentru el joci. El ascultă vede, apreciază dacă-i bine, dacă-i rău". Ori eu dacă am fost îndrăgit de public, și pe unde am fost, am fost foarte bine primit și am încercat din toată inima să mă prezint în așa fel încât nimeni să nu plece nemulțumit. Nu am fost foarte fericit în această seară că am jucat așa, fără ca la final să îmi îmbrățișez spectatorii, să zambim împreună. Dar asta e viața!”, a spus iubitul actor.

„Sunt foarte speriat de ce se întâmplă!”

Celebrul actor spune că îi este teamă de vremurile pe care le trăim și că pandemia de coronavirus l-a pus în gardă. Florin Piersic face tot ce îi stă în putere să se protejeze de noul virus.

„Am așteptat șase luni de zile, am stat cât am putut mai izolat. Am avut grijă, dar n-am putut să stau chiar foarte izolat, pentru că toată lume m-a sunat. Trebuie să mă îngrijesc și eu, pentru că ferească Cel de Sus să nu mi se întâmplă ceva. Sunt foarte speriat de tot ce se întâmplă, mai ales că am avut niște colegi care s-au îmbolnăvit. Doamne ajuta, au scăpat, dar suntem toți foarte speriați. Și în seara aceasta, am venit așa, și cu bucurie și cu speranță. Am avut emoții pentru că nu știi ce se poate întâmpla. Mi-am luat toate măsurile. Sper că nimic nu se va întâmpla cu venitul meu aici. Dar știi cum e, doar cum vrea Dumnezeu”, a spus Florin Piersic.

Actorul a declarat pentru sursa citată că în perioada de pauză a citit foarte mult și a încercat să stea cât mai mult în casă. Deși i-a fost greu să nu-și vadă persoanele dragi, Florin Piersic spune că a ținut legătura cu copiii lui telefonic.

„Am vorbit foarte mult la telefon. Și cu Florin junior și cei doi copii ai lui, mă refer la nepotica mea de 13 ani și la Sasha care are și el 3 ani. Dar și cu fiul meu Daniel, care locuiește la Viena și are și el doi băieți mari. Am un nepot de 10 ani, și altul de 6 ani. Sunt foarte liniștit și bucuros de ei. Poate ne-au lipsit îmbrățișările, revederile, dar am stat conectați permanent”, a spus el.