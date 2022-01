In articol:

Florin Piersic este unul dintre cei mai talentați, iubiți și apreciați actori români. Acesta a jucat în peste 55 de filme, iar printre cele mai cunoscute se numără: „Mărgelatu” (1980), „Frații Jderi” (1974), „În fiecare zi mi-e dor de tine” (1988), „Aventuri la Marea Neagră” (1972), „Rămășagul”

(1985), „Pintea” (1976) și „Cuibul salamandrelor” (1976). Iată mai multe detalii despre celebrul actor, dar și care este rolul de care își amintește cu cel mai mare drag Florin Piersic!

Pe 27 ianuarie 1936, la Cluj, se năștea Florin Piersic, unul dintre cei mai iubiţi actori români

Florin Piersic, unul dintre cei mai iubiți actori de la noi din țară, s-a născut pe data de 27 ianuarie 1936, la Cluj, din părinți bucovineni. Mama sa era originară din Valea Seacă, iar tatăl, medic veterinar originar din Corlata. Într-un interviu acordat pentru agerpres.ro, cunoscutul actor a mărturisit povestea fabuloasă despre nașterea sa.

Se pare că părinții săi se aflau la cinematograf atunci când mama sa, Vera Piersic, a simțit că urmează să nască.

Actorul din „Mărgelatu” a considerat acest fapt un semn al destinului:, au fost cuvintele artistului.

Florin Piersic a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, promoția 1957, iar spectacolul de absolvire a fost „Peer Gynt”. Astfel, debutul maestrului pe scena Teatrului Național din București a fost la doar doi ani de la absolvire, obținând rolul principal în „Discipolul diavolului”. Florin Piersic a primit titlul de „Cetățean de Onoare” al mai multor orașe, printre care: Bacău, Caracal, Suceava, Oradea, Galați, București, dar și Cluj-Napoca, unde un cinematograf îi poartă numele. Iată care este rolul celebru de care își amintește cu drag celebrul actor!

Florin Piersic împlinește 86 de ani. Care este rolul celebru de care își amintește cu drag celebrul actor [Sursa foto: Facebook Florin Piersic]

Care este rolul celebru de care își amintește cu drag Florin Piersic

Florin Piersic a jucat în peste 55 de filme, astfel că, celebrul actor a interpretat numeroase roluri. Toată lumea se întreabă care este însă rolul de care își amintește cu cel mai mare drag maestrul. Probabil cu toții consideră rolul din seria „Mărgelatu” ca fiind cel mai apropiat de sufletul actorului, mai ales că „Mărgelatu” este rolul în care publicul îl percepe cel mai adesea. Cu toate acestea, Florin Piersic iubește și apreciază în mod egal toate personajele jucate până la acest moment: „Îmi sunt dragi toate personajele pe care le-am interpretat, în film, în teatru, părticică din mine, jertfă provizorie şi singurul mijloc de a-ţi apropia veşnicia clipei. Oamenii îmbătrânesc odată cu peliculele de film şi când te vezi mai tânăr cu 30-40 de ani ştii să-ţi acorzi locul şi valoarea pe care le meriţi.(...) Haiduc, oţelar, rege, aviator, ofiţer, inginer, ţăran, medic, muncitor, etc., etc., am fost de toate în măsura în care a trebuit să aleg din copac (la mine... piersicul) creanga înflorită!”, au fost cuvintele marelui actor pentru aceeași sursă citată.

