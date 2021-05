Florin Piersic, mesaj dureros după moartea lui Ion Dichiseanu: „O prietenie care a durat o viață”

In articol:

Lumea teatrului a mai pierdut un actor de renume! Ion Dichiseanu s-a stins din viață joi, 20 mai, la Spitalul Floreasca din București. Marele actor a fost internat mai bine de trei luni din cauza unor porbleme de sănătate. Din nefericire, el a pierdut lupta cu boala, iar vestea a venit ca un șoc pentru cei dragi.

În vârstă de 87 de ani, Ion Dichiseanu a fost un actor, prieten și părinte foarte iubit de cei din jur.

Printre colegii de brealsă care i-au adus un ultim omagiu actorului se află și Florin Piersic. Actorul a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de Instagram, în care a povestit că Ion Dichiseanu nu i-a fost doar coleg de scenă, cât și prieten.

„Mi-a fost partener. In 1966 ne-am gasit impreuna pe platourile de filmare la filmul Tunelul, o coproducție internațională. Si iarasi in 1984 in Trandafirul Galben. Noi doi eram considerati cavalerii cinematografiei romanesti. De televiziune nu mai vorbesc in cate emisiuni ne-am intalnit. Dar dincolo de toate eram prieteni. O prietenie care a durat o viata. L-am avut invitat la Iași in 2019 la Festivalul "Serile filmului romanesc, la a zecea editie, care mi-a fost dedicată. Am petrecut o saptamana impreuna si, Doamne ce ne-am mai bucurat.Bun, vesel, plin de energie si neastâmpăr.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Asa era prietenul meu Ion Dichiseanu. Ti-ai iubit mult profesia si publicul Dicki, dragul meu si n-ai uitat nici o clipa de ce te-ai facut actor. Astazi insa destinul a facut ca tu," dezgustat de atatea măști grotești, sa iesi din scenă, plangand intre culise", vorba poetului Mihai Coreanu. O lumina arde pentru sufletul tau. Ramai in amintirea mea, prieten al meu!”, este mesajul transmis de Florin Piersic.

Ion Dichiseanu si Florin Piersic [Sursa foto: Facebook]

Ultimele cuvinte ale actorului Ion Dichiseanu

Starea de sănătate a actorului Ion Dichiseanu se îmbunătățise în ultimele săptămâni.

Ioana Dichiseanu, fiica actorului, a mărturisit că ultimele cuvinte ale tatălui său au fost legate de dorința lui de a se întoarce acasă cât mai repede.

Citeste si: Unde va fi înmormântat actorul Ion Dichiseanu? Avem imagini exclusive! Cum arată locul de veci

„Tata, ultima oară când am vorbit cu el, mi-a spus că vrea să vină cât mai repede acasă. Recuperarea depinde și de el, dar trebuie să mai avem răbdare, nu știm cât va trebui să mai așteptăm. Oricum, e mai bine acum. Nu putem vorbi prea des cu el din cauza restricțiilor, dar se simte mai bine”, a declarat Ioana Dichiseanu, pentru Fanatik.ro.