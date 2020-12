Florin Piersic, mesaj îngrijorător: ”Rămân și când nu o să mai fiu, al dumneavoastră.”

Florin Piersic este unul dintre cei mai îndrăgiți și talentați actori din România. Rolurile interpretate de celebru actor nu vor putea fi uitate niciodată de publicul românesc. Pentru că trecem printr-o perioadă destul de dificilă din cauza pandemiei, invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune, celebru artist le-a făcut fanilor un mesaj emoționant pentru anul 2021.

”Vă doresc, să dea Dumnezeu să fie așa, un an bun, cu sănătate și cu speranță. Inima mea, întreagă...Aproape întreagă, inima mea, vă aparține. Vă doresc, să dea Dumnezeu să fie așa, un an bun, cu sănătate și cu speranță, nu uitați. Sunt, rămân și când nu o să mai fiu, al dumneavoastră. La mulți ani!", a spus marele actor în cadrul unei emisiuni TV.

Florin Piersic, supranumit ”Mărgelatu” a declarat că după șase luni în care a fost blocat în pandemie, artistul susține că este fericit pentru că o să revină în fața telespectatorilor.

"E extraordinar, nu-mi vine să cred că totuși am această bucurie că după șase luni de zile în care am fost în pandemie toți, și dvs. și noi, actori, actrițe, tehnicieni, decoratori, muzicieni (...) să ne întâlnim cu publicul. Am două cuvinte pe care le iubesc în viața mea: bucurie și speranță.", a mai precizat Florin Piersic.

Ce a declarat Florin Piersic, după ce s-a spus că a murit

Reamintim că celebru actor a trăit un adevărat șoc în urmă cu ceva timp, după ce a aflat că a fost victima știrilor false din presa mondenă. Florin Piersic a rămas șocat când a văzut articolele care include numele lui și în care se scrie că a murit. Totodată, artistul le-a povestit fanilor din mediul online că este bine.

“Măi, copii! Eu am înțeles că virusul ăsta atacă plămânii, nu capul! Sună telefonul ca la foc și sunt întrebat: Dom’ Florin, e adevărat că ați murit? Scrie în Internet că să vă odihniți în pace. Păi, de odihnit, mă odihnesc eu forțat de virus, da’ nu mă odihnesc cu floarea în gură! E adevărat că în situația asta grea pentru mulți, am găsit că e bine și frumos să nu ies și eu pe Internet sau TV să vă dau tot felul de sfaturi, că știți voi, fiecare, ce aveți de făcut.”, a povestit actorul la vremea respectivă.

