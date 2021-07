Florin Răduță, câștigătorul sezonului 5 X Factor, are probleme grave de sănătate: ”Am suferit două preinfarcte în aceeași zi”. De ce boală suferă cântărețul

Florin Răduță [Sursa foto: Facebook] 10:26, iul 21, 2021 Autor: Cristina Ionela

Florin Răduță este câștigătorului sezonului cinci X Factor. Fostul concurent din echipa lui Ștefan Bănică nu a fost prea activ în ultima perioadă, din cauza problemelor lui de sănătate. După luni de pauză, cântărețul a decis să le povestească celor care l-au susținut în concursul muzical pe care l-a câștigat, despre lucrurile grave de care s-a împiedicat în ultimul timp, dar și despre cum sănătatea lui este tot mai fragilă, având nevoie de îngrijiri de specialitate.

Florin Răduță suferă de o tumoare/ polip, care îi provoacă dureri grave, urmând să meargă la medic pentru o biopsie, care va stabili dacă este vorba de cancer sau nu. Acesta a povestit, pe contul lui de Facebook, cum a suferit un șoc anafilactic, iar mai apoi două preinfarcturi în aceeași zi. Tânărul a făcut mărturisiri dureroase într-un mesaj postat pe rețelele sociale pentru oamenii care-l urmăresc în mediul online.

Redăm mesajul, postat de Florin Răduță, integral:

”În ultima luna jumătate am evitat orice fel de întrebare legata de sanatatea mea pentru ca nu m-am simțit capabil sa vorbesc despre asta... dar datorita mesajelor voastre o sa fac asta... Am făcut mai multe investigatii la stomac si...vestea care a căzut ca din cer pentru mine si pt ai mei a fost ca mi-au găsit o tumoare/ un polip din care trebuie luata biopsie ca sa vadă dacă este canceros....

De aceea nu v-am răspuns la niciun fel de întrebare,nu m-am simțit capabil,am incercat sa nu vorbesc despre asta si nu ma gândesc prea mult ca să nu ma consum.... Joi dimineață urmează sa fiu internat la Fundeni la acel profesor pe care îl cautam,ca sa poată fi prelevata biopsia si sa vada cu camera ce se intampla.

Sunt stresat ca ultima data când am încercat endoscopia nu a fost bine, iar de data asta fac cu anestezie generala.Sper sa decurga bine. Ceea ce nu am spus și mi-a arat ca trebuie sa fac ceva neaparat a fost ca dupa acel soc anafilactic in luna mai pe care l-am făcut din cauza ultimului tratament de stomac....am suferit doua preinfarcturi in aceeași zi( de aceea nu mai vedeam,nu mai puteam sa respir s.a)dupa care am reușit cu greu sa ma pun pe picioare din luna mai...

Nu cunosc motivul pentru care se intampla toate asta desi sunt atat de obosit,extenuat...dar stiu ca Dumnezeu este lângă mine! Vreau sa fac tot ce este necesar ca sa se termine cu bine indiferent de ce îmi va aduce Dumnezeu în cale. S-au făcut 7 luni în care nu reușesc sa mananc cum trebuie,sa dorm cum trebuie, sa ma bucur de ceea ce se intampla în jurul meu. Fara sa am o zi fără stres,dureri,arsuri sau probleme.

Si simt sa zic asta : Nu știu cât de mult s-a văzut cata munca,efortul și sacrificiile pe care le-am depus în toate aspectele vieții mele,în special în muzica... Dar va spun acum:ca în orice a contat pentru mine am dat tot ce am avut mai bun fara sa vreau ceva în schimb,fără vreo intenție egoista si cu o dragostea nemărginită fata de oameni,Dumnezeu și fata de muzica.