Florin Răduță trece prin momente cumplite. Artistul a ajuns ținta hackerilor: „Mi-au șters toate videoclipurile”

Florin Răduță, câștigătorul concursului de muzică trece prin momente cumplite. Artistul se pregătea de lansarea unei noi piese, când a observat că pagina sa de YouTube a fost spartă și toate videoclipurile sale au fost șterse.

După boala cumplită cu care s-a luptat ani întregi și pe care a învins-o cu succes, Florin Răduță se confruntă din nou cu probleme, însă de data aceasta în mediul online. Artistul a fost vizat de către hakeri, iar contul său de YouTube a fost spart în această dimineață, 8 Noiembrie.

Florin Răduță susține că toate videoclipurile și munca sa de 7 ani de zile au fost șterse și nu crede că ar mai exista o șansă să le înapoieze. Imediat după ce videoclipurile sale au fost șterse, pe pagina sa de YouTube a apărut un live în care hakerii încercau să îi păcălească pe fanii artistului.

” Mi-a fost spart, a fost desființat contul. Mi-au șters toate materialele de-a lungul timpului pe care le-am avut. Toate piesele pe care le-am lansat de 7 ani de zile, toate emisiune, tot ce am făcut eu de 7 ani de zile, totul era acolo. Am văzut că a dispărut poza de profil, am postat aseara un trailer la noua mea piesă și acolo am dat pe link și am văzut că nu mai există, nu mai puteam să accesez sau să vizualizez piesa. După au pus un live ei, ceva cu bitcoin, voiau să fraierească oamenii, să dea bani. Erau vreo 5000 de persoane pe live, mi-au schimbat adresa de mail, nu mai aveam acces”, a declarat Florin Răduță, pentru Spynews.ro.

Florin Răduță a mărturisit că pagina i-a fost spartă la puțin timp după ce a postat teaser-ul piesei care urma să fie lansată, însă nu își poate da seama cine și de ce ar vrea să îi facă rău.

” Am raportat imediat contul și YouT ube l-a desființat. S-a închis acum contul, toți abonații s-au dus, toate videoclipurile s-au dus și acum încerc să-l recuperez, dar nu există nicio șansă aparent. Pur și simplu contul a fost spart după ce am postat trailerul cu noua piesa. Am primit pe mail că adresa de mail a fost schimbată”, a mai adăugat artistul pentru sursa citată.

Florin Răduță a decis să anuleze concertul

Florin Răduță ar fi trebuit să susțină astăzi, 8 Noiembrie, un concert online pe pagina sa de YouTube, însă a fost nevoit să anuleze evenimentul, întrucât pagina i-a fost ștearsă.

Artistul a mărturisit că în cazul în care nu va găsi o soluție să își recupereze pagina, va trebui să înceapă totul de la zero, însă videoclipurile care erau postate pe contul spart, nu vor mai putea fi încărcate din nou.

” Partea proastă e că aveam și un concert online pe care trebuia să-l susținem, se anulează, nu mai există unde să-l fac. Toate piesele s-au dus și deocamdată nu mai pot lansa noua piesă că nu mai am cum, dar dacă nu se poate, îți dai seama că o iau de la 0 și fac altul. Canalul a fost crescut organic, n-am plătit nimic, dar ce să faci, oamenii sunt de rahat în ziua de azi”, a declarat cântărețul.