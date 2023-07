Florin Ristei, acuzat de infidelitate de Naomi Hedman! Cum a călcat strâmb artistul: „Acum vreo patru ani, înainte de pandemie”

In articol:

Florin Ristei trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Naomi Hedman, dar se pare că nici ei nu au fost feriți de momente grele. Cântărețul a fost acuzat de infidelitate de iubita lui, după ce aceasta ar fi descoperit că are un cont de OnlyFans.

Florin Ristei, acuzat de infidelitate

Florin Ristei și iubita lui formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din lumea mondenă, iar artistul a demonstrat de mai multe ori că este îndrăgostit nebunește de Naomi. Chiar dacă mulți ar spune că au o relație perfectă, se pare că nici ei nu au fost feriți de momente grele. Ristei a fost acuzat de-a lungul timpului de infidelitate, după ce iubita lui ar fi descoperit că are un cont de OnlyFans. Cântărețul a explicat că și-a făcut acest cont cu mulți ani în urmă, pentru a urmări un bărbat care călătorea și posta conținut din vacanțe. Florin a mai precizat că la momentul respectiv a plătit abonamentul, iar mai apoi a renunțat la el. Platforma, însă, nu l-a uitat pe Ristei și a continuat să îi trimită mailuri, care au fost descoperite de Naomi.

„Acum vreo patru ani, înainte de pandemie, mi-am făcut cont pe OnlyFans. Îl urmăream pe unul, care călătorea, și apoi am mai dat la vreo două. Am găsit-o pe una, pe o româncă, și am zis hai să văd pe ascunde și am plătit. După aia nu am mai plătit. Ei își trimit notificare în fiecare zi, mesaj de la respectiva, mai cumpără. N-am mai intrat. Ajung într-o zi acasă, Naomi supărată. Că tu vorbești cu una, ai mesaje de la OnltFans. Se conectase mailul meu pe o tabletă.”, a declarat Florin Ristei în cadrul podcastului moderat de el și de Speak.

Ce gest suprem a făcut Naomi Hedman pentru Florin Ristei

Florin Ristei și Naomi Hedman s-au îndrăgostit iremediabil unul de celălalt cu câțiva ani în urmă. Chiar dacă solista avea o carieră de succes în Londra, aceasta a făcut un gest suprem din dragoste pentru Ristei și s-a mutat în România pentru a fi alături de el. Cântărețul a povestit că viața lui s-a schimbat în bine de când Naomi a apărut în calea lui.

