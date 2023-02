Florin Ristei, primele declarații după ce toată lumea l-a felicitat pentru sarcina lui Naomi Hedman: „Voiam să vă mulțumesc pentru urări”. Artistul i-a indus pe toți în eroare cu ecografia postată pe internet

In articol:

Florin Ristei se numără printre cei mai apreciați și îndrăgiți artiști de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, cântărețul este foarte activ pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează frecvent legătura cu fanii lui din mediul online, ținându-i la curent pe aceștia cu aproape tot ceea ce se

întâmplă în viața sa, împărtășind cu urmăritorii atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci Florin Ristei și-a pus toți fanii pe jar, după ce a postat o imagine cu o ecografie, mulți crezând că este a logodnicei sale, Naomi, și că tânăra îl va face tătic pe cântăreț.

Ei bine, însă, lucrurile nu au fost așa, căci ecografia îi aparținea chiar lui Florin Ristei, care a mers recent la un control medical, iar acesta le-a explicat întreaga situație fanilor, bineînțeles, cu umorul caracteristic. Pentru a face dovada, tânărul chiar le-a arătat și numele de pe documentul medical, demonstrându-le că apare numele său.

„Voiam să vă mulțumesc tuturor pentru urări, chiar sunt bine, m-au sunat și de la ziare din astea.(...) Ce să vă zic, mi-au ieșit analizele perfect, mulțumesc! Mi-au ieșit astea la fix. Mulțumesc, sunt sănătos! Mulțumesc de urări.”, a transmis Florin Ristei, pe pagina personală de Instagram.

Ce spune Florin Ristei despre un viitor moștenitor

În urmă cu ceva timp, Florin Ristei a făcut o serie de declarații despre posibilitatea de a deveni tată în viitorul apropiat, însă artistul nu a părut prea încântat de această idee, precizând că el și logodnica lui au o mulțime de planuri pe care vor să le realizeze înainte de a deveni părinți.

„Noo (n.r. nu sunt pregătiți să devină părinți), avem multe alte lucruri de făcut! După afaceri, după muzică, poate mai încolo! Anul ăsta nu prea am mai făcut muzică pentru că am lucrat mult, mi-am schimbat și un pic componența trupei, și la anul, în 2023, o să scot un nou album cu muzică de care îmi place mie și cu ce îmi place mie să cânt. 2023 trebuie să vină cu muzică, că am cam stat degeaba și nu e bine! Adică nu am stat degeaba, dar nu am mai ieșit cu muzică”, spunea la acea vreme Florin Ristei, conform Click.