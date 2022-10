Florin Ristei și Naomi Hedman, primele declarații despre nuntă! Când va avea loc marele eveniment: "Petrecerea o să o facem când..."

In articol:

Florin Ristei și Naomi Hedman formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din România. S-au cunoscut în cadrul unui show muzical, s-au plăcut, iar de aici până la o poveste de iubire impresionantă nu a mai fost decât un pas.

Chiar dacă s-au logodit de ceva timp se pare, însă, că nu se grăbesc să ajungă în fața ofițerului de stare civilă. Iată ce declarații au făcut despre nuntă!

Citeste si: Florin Ristei, schimbat total de Naomi Hedman, femeia alături de care vrea o familie: ”A fost timing-ul perfect pentru amândoi”. Artistul nu exclude mutarea din România

Florin Ristei: "Petrecerea o s-o facem când simțim"

A trecut un an de când Florin Ristei și iubita lui, Naomi Hedman, au anunțat public faptul că și-au dus relația la un alt nivel și au decis să se logodească. Totuși, cei doi îndrăgostiți nu vor să se grăbească în privința nunții. Artistul spune că vor lua această hotărâre când vor simți: "Noi ne-am logodit demult, dar petrecerea o să o facem când simțim!", a spus Florin Ristei pentru click.ro.

Citeste si: “Când ajung acasă să vezi ce bătaie îmi dă.” Culiță Sterp a luat o femeie la ocazie pe drumul de întoarcere acasă- kfetele.ro

Citeste si: După ce a atins racla Sfintei Parascheva, s-a vindecat imediat: „Era mare și roșie”- bzi.ro

Florin Ristei și logodnica lui, Naomi [Sursa foto: Instagram]

Își doresc Florin Ristei și Naomi Hedman să devină părinți?

Dacă în privința nunții lasă totul să vină de la sine, când vine vorba despre un bebeluș Florin Ristei și logodnica lui recunosc că nu sunt încă pregătiți pentru rolul de părinți. Cântărețul susține că momentan el și Naomi au alte priorități: "Noo (n.r. nu sunt pregătiți să devină părinți), avem multe alte lucruri de făcut! După afaceri, după muzică, poate mai încolo!(...)

Citeste si: Profesiile părinților lui Florin Ristei au lăsat-o mască pe Ilona Brezoianu: „Serios?! Wow!”. Cu ce se ocupă, de fapt, cei ce i-au dat viață artistului

Anul ăsta nu prea am mai făcut muzică pentru că am lucrat mult, mi-am schimbat și un pic componența trupei, și la anul, în 2023, o să scot un nou album cu muzică de care îmi place mie și cu ce îmi place mie să cânt. 2023 trebuie să vină cu muzică, că am cam stat degeaba și nu e bine! Adică nu am stat degeaba, dar nu am mai ieșit cu muzică.", a mai spus Florin Ristei, pentru aceeași sursă.

Florin Ristei și logodnica lui, Naomi [Sursa foto: Instagram]