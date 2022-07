Florin Rusu își demască fosta iubită. Ce a spus tânărul despre Bianca Pop, după ce ea anunțat că se mărită: ”Nu e însărcinată, e balonată”

In articol:

Florin Rusu și Bianca Pop au avut o relație în urmă cu puțin timp, dar dragostea lor a ajuns la final când nimeni nu se aștepta.

În ciuda declarațiilor prin care-și puneau iubirea pe un piedestal, problemele dintre ei i-au făcut să meargă pe drumuri separate.

Iar cea care a trecut mai repede peste despărțire, reorientându-se deja către alt bărbat, este fosta ispită.

Florin Rusu: ”Nu mă interesează cu cine e ea acum”

Bruneta, care în ultima vreme s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, spune acum că iubește din nou, ba mai mult decât atât, că se pregătește de nuntă, devenind în scurt timp și mamă pentru prima dată.

Toate aceste mărturisiri făcute de Bianca Pop au ajuns și la urechile fostului iubit.

Florin Rusu se dezice în totalitate de relația pe care a avut-o cu bruneta, specificând, însă, că nu regretă momentele petrecute în doi.

Însă, a ținut să facă și câteva precizări despre evenimentele actuale ce se petrec în viața fostei sale iubite. Fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” dezminte cele spuse de brunetă. El nu crede că aceasta se va căsători, ba mai mult, Florin susține că, de fapt, la mijloc nu este vorba despre nicio sarcină.

„Noi ne-am despărțit de câteva săptămâni, dar nu am vrut să fac tam-tam pe tema asta. Nu mă interesează cu cine e ea acum. Nu îmi pare rău de nimic. Nu regret această relație. Nici nu o să îmi fie dor sau să îmi pare rău după ceva trăit alături de ea. Eu am încercat să o ajut foarte mult. Mi-am dat seama că nu am cu cine. Se căsătorește? Eu nu cred că se va căsători. Să fim serioși… Nu e însărcinată. E puțin balonată și crede ea că e însărcinată. Cred că sunt multe minciuni”, a declarat Florin Rusu, notează Fanatik.

Cât despre despărțirea produsă între ei, Florin Rusu spune că certurile în cuplu au pornit de la vorbele și comportamentul Biancăi Pop.

Bruneta s-ar fi legat în repetate rânduri de familia pe care Florin a avut-o înainte să o întâlnească pe ea, lucru peste care acesta nu a putut trece.

”Mie mi-a făcut foarte mult rău. De aici a pornit totul. A vorbit urât despre copilul meu și mama copilului meu și eu nu pot să permit așa ceva”, a mai spus tânărul.