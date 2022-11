Florin Rusu și Roxana “Prințesa Ardealului” își doresc să devină părinți pentru a doua oară: „Vrea un frățior”

In articol:

Florin Rusu și Roxana “Prințesa Ardealului” au șocat showbiz-ul românesc. Cei doi au decis să mai ofere o șansă relației lor, așa că s-au împăcat.

Cei doi au mărturisit că își mai doresc un copil, după ce primul lor fiu, Dominic, le-a spus că ar mai vrea un frățior.

Florin Rusu și Roxana “Prințesa Ardealului” s-au împăcat. Cei doi au hotărât să mai ofere o șansă iubirii lor, după ce au stat separați o perioadă îndelungată de timp.

Florin Rusu și Roxana “Prințesa Ardealului” vor să devină părinți pentru a doua oară [Sursa foto: Facebook]

Fostul iubit al Biancăi Pop a mărturisit că nu a putut să-și găsească marea dragoste, iar mama copilului său a fost persoana care i-a fost întotdeauna alături.

Florin Rusu și Roxana “Prințesa Ardealului” își doresc un al doilea copilul

Florin Rusu și Roxana “Prințesa Ardealului” au mărturisit că și-ar mai dori un copil, însă nu acum. Roxana “Prințesa Ardealului” a susținut că fiul ei, Dominic, ar mai vrea un frățior.

"Da (nr. copil), mereu îl întreb pe Dominic și el zice da. Nu știu dacă stie el ce înseamnă un frățior. Ne dorim, însă nu acum.“, au declarat Florin Rusu și Roxana “Prințesa Ardealului”.

Florin Rusu și Roxana “Prințesa Ardealului” se gândesc la nuntă

Fostul iubit al Biancăi Pop a mărturisit că și-a căutat dragostea adevărată mult timp, însă Roxana, mama copilului său, i-a fost mereu alături, motiv pentru care a și decis să ofere încă o șansă relației lor și s-au împăcat. Cei doi au explicat că au decis să se împace și să își crească fiul împreună, iar dacă este cazul, să facă și nunta.

” Niciuna dintre ele nu avea ce are Roxana, iar atunci m-am decis să mă reîntorc înapoi la ea, iar cu ajutorul lui Dumnezeu ne-am împăcat. Tot ce am avut în spate au fost doar dintre ”fantome”, iar de comun acord am decis să ne creștem copilul împreună, să ne vedem de viață în continuare și de ce nu, să ne și căsătorim dacă e cazul”, a declarat Florin Rusu pentru SpyNews.ro.