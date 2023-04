Florin Rusu, total împotriva căsătoriei cu Roxana Prințesa Ardealului, după ce au decis să-și mai dea o șansă! Care este motivul pentru care bărbatul refuză să ajungă în fața ofițerului de stare civilă: „Eu sunt anti-căsătorie”

In articol:

Roxana Prințesa Ardealului și Florin Rusu au decis să se despartă la un moment dat, fiecare dintre ei încercând să-și refacă viața alături de persoane diferite. Lucrurile nu au mers nici așa, motiv pentru care au decis să-și mai dea o șansă și să formeze un cuplu și o echipă pentru creșterea băiețelului pe care îl au împreună.

După ce s-au regăsit, au decis să se mute în Spania alături de fiul lor și să înceapă acolo o nouă viață din toate punctele de vedere.

Cu toate că au luat-o de la început, Roxana Prințesa Ardealului și Florin Rusu nu își doresc să facă pasul cel mare de a se căsători. În acest context, admiratorii cuplului au fost curioși să afle care este motivul pentru care refuză să spună „da” în fața ofițerului de stare civilă. De această dată, Florin Rusu este cel care a oferit toate detaliile!

Citește și: Roxana Prințesa Ardealului, sfaturi pentru femei după ce i-a mai dat o șansă lui Florin Rusu. Cu ce crede manelista că a greșit în relație: „Bărbații se maturizează mai greu”

Citeste si: „Este vorba doar despre priorități”. Deea Maxer, mesaj cu subînțeles după divorțul de Dinu Maxer. Ce a spus vedeta- kanald.ro

Citeste si: Cum arată femeia cu cele mai mari buze din lume. Are peste 40 de intervenții și spune că își injectează acid lunar| FOTO- stirileprotv.ro

Motivul pentru care Florin Rusu și Roxana Prințesa Ardealului nu își doresc să se căsătorească

Mai exact, Florin Rusu a mărturisit că este de părere că nu au nevoie de acte sau verighetă pentru a simți că formează cu adevărat un cuplu. Bărbatul se declară a fi total împotriva căsătoriei în fața ofițerului de stare civilă, însă își dorește să ajungă cu aleasa inimii sale să se cunune în fața lui Dumnezeu.

Citește și: Roxana Prințesa Ardealului, sabotată de persoanele dragi! Oamenii i-au vrut răul: „Au vrut să renunț eu la muzică”

Citeste si: „Așa că să nu mai plângă.” Deea Maxer a avut nevoie de suport moral de la Elena Merișoreanu, după a decis să divorțeze de Dinu. Ce i-a spus artista despre acest subiect- kfetele.ro

Citeste si: Tradiții și obiceiuri de Florii. Cum se sărbătorește ziua în care Iisus a intrat în Ierusalim- stirilekanald.ro

Citeste si: Gestul facut de Pique fata de Clara Chia Marti in ziua in care Shakira a plecat la Miami- radioimpuls.ro

„Sunt în Spania în continuare, am aici un PUB, tocmai ce l-am finalizat, acum vine sezonul estival. Pe plan profesional e foarte bine. Totul e foarte bine, totul e perfect în relația noastră. Noi nu am fost niciodată căsătoriți, sincer nici nu știu, eu sunt anti-căsătorie ca să pot să pun așa. Pentru mine căsătoria nu e un punct forte și nu a fost niciodată, consider că nu mă ține legat un act de căsătorie sau o verighetă, mie mi se pare mai mult o pierdere de timp. E important să fiu eu cu cineva cu cine îmi doresc doar în fața lui Dumnezeu, asta s-ar putea, să facem o cununie religioasă, dar pe viitor. Nu am discutat subiectul ăsta cu ea, probabil orice femeie își dorește să fie mireasă, dar din câte știu eu nici ea nu ar vrea, avem alte priorități în viață, dacă suntem împreună deja ce mai contează să îmbraci o rochie de mireasă.”, a spus Florin Rusu conform Spynews.ro.