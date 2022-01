Florin Salam a făcut furori pe TikTok, după ce a câștigat un meci împotriva lui Alin, unul dintre „greii confruntărilor”. Învinsul și-a aruncat dulapul de la etaj! Totul a fost surprins pe live: „Să nu fie Guță jos”

In articol:

Florin Salam și Alin, unul dintre cei considerați „greii confruntărilor” de pe platforma Tik Tok, au făcut, spre deliciul internauților, un duel live. Provocarea pe care trebuia să o facă cel care avea să piară era clară: să-și arunce dulapul pe geam!

Ei bine, renumitul manelist a avut parte de toată susținerea fanilor și a câștigat duelul, așa că a fost scutit de pedeapsă.

Florin Salam a sărbătorit victoria așa cum știe el cel mai bine, prin cântat. Iată ce dedicație i-a făcut lui Alin, pentru a-i face în ciudă că a pierdut în fața sa!

„Nu vreau să fii supărat fiindcă eu am câștigat. A câștigat Florin Salam, că lângă mine e Aslan. Măi, Aline, dar știi bine că noi ținem la tine. Să nu-și pară rău vreodată că am câștigat cu inimă curată. Da, da, da, am câștigat! Da, da, da, Aline nu fii supărat, te-am spart!”, sunt versurile cântate de Florin Salam, după victorie. De asemenea, artistul a avut un moment în care l-a imitat pe Robert Ionescu, o altă figură celebră de pe platforma de divertisment.

Florin Salam a câștigat un duel pe Tik Tok [Sursa foto: Captura Video]

Tiktoker-ul și-a aruncat dulapul pe geam! Reacția lui Florin Salam

Pentru câteva momente, Florin Salam a renunțat la ideea de a-l lăsa pe Alin să-și arunce dulapul de la etaj, căci riscurile erau destul de mari, așa că

i-a propus fie să-și toarne făină în cap, fie să se ungă cu muștar pe față.

Totuși, tiktoker-ul nu s-a lăsat așa ușor și a vrut să-și ducă pedeapsa la bun sfârșit, așa că a pregătit obiectul de mobiliar, a ieșit cu el pe balcon și a așteptat ca fața blocului să nu fie tranzitată de vreun vecin. În glumă, celebrul manelist i-a zis să aibă grijă, ca jos să nu fie Nicolae Guță și să cadă dulapul pe el.

Florin Salam: „Nu mai arunca, să nu cadă pe câte un cetățean să ne luăm cinci ani de închisoare. Să nu fie Guță pe jos, pe acolo, bă”.

Alin: „Stai așa că trece un domn”.

Florin Salam: „Ala e, e Guță. Ai grijă să nu fie Guță jos”.

Soția lui Alin îl avertizează în repetate rânduri să nu arunce dulapul pe geam, ca nu cumva să treacă cineva: „Să nu vină cineva, să dai la cineva în cap”.

Ei bine, acesta nici nu vrea să audă și a ridicat dulapul deasupra capului! „Atenție cade!”, a fost ultima avertizare a lui Alin, înainte de a arunca dulapul de la balconul apartamentului în care locuiește alături de familia lui. Obiectul de mobilier s-a făcut praf în urma impactului cu asfaltulul și, din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma provocării. Florin Salam și-a făcut cruce și a urmărit șocat imaginile și, încrezător, l-a mai provocat pe tiktoker la un meci!

„Aline, fii atent! Mai facem maine un meci, dar bem, bem câte 100 de grame ca să avem talent”, a încheiat Florin Salam.



