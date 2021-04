Florin Salam, amintiri dureroase despre cum a trecut peste moartea fostei soții: „ Am crezut că am dispărut și eu”

In articol:

Artistul a fost devastat în momentul care a auzit că soția lui, pe care o iubea ca pe ochii din cap, s-a stins.

A simțit că lumea se prăbușește peste el și că-i fuge pământul de sub picioare. Durerea și tristețea au pus stăpânire pe sufletul său și simțea că, spune el, înnebunește. Fănica, mama copiilor lui cei mari, a murit din cauza unei afecțiuni foarte grave la ficat. Florin Salam spune că o lună de zile nu a avut putere să dea ochii cu alte persoane, ci a preferat să se închidă într-o cameră, singur, doar el și gândurile sale, până când a acceptat situația. A urmat un moment și mai greu. Trebuia să le spună copiilor!

Fănica Salam

Cum a reacționat Florin Salam când a aflat că Fănica a murit: „N u știu dacă pot să descriu...”

Florin Salam a iubit-o enorm pe Fănica Salam, prima lui soție, care i-a dăruit doi copii minunați. A simțit că tot universul lui se destramă în momentul în care a aflat vestea că femeia iubită nu mai este.

Artistul a catalogat acest episod ca fiind unul dintre cele mai dureroase experiențe prin care a trecut vreodată. Fănica s-a stins ca urmare a unei boli grave, ciroză hepatică, iar niciun tratament nu a mai reușit să o salveze. Florin Salam a fost devastat și spune că o lună întreagă a stat închis într-o cameră, departe de restul lumii.

„Iubirea îmi dă și viață, dar mi-o și ea. Eu de aia sufăr mult... Prima dată a fost atunci când am pierdut-o pe mama copiilor mei, pe Fănica. Atunci... nu știu dacă pot să descriu... mai ales când am auzit. Am crezut că am dispărut și eu. Mă uitam pe un geam, vedeam situația și nu îmi venea să cred. Nu știam cum să prezint eu. Durerea era cum era. Nu știam ce să fac eu mă gândeam. Nici nu știam ce să hotărăsc, cum să fac. Am înnebunit. Am stat vreo lună și ceva închis într-o cameră”, a declarat manelistul.

„I-am mințit pe copii că mama lor este plecată în străinătate”

Florin Salam a mărturisit că cel mai greu a fost să le spună copiilor. În primă fază, artistul a inventat o minciună pentru a-i proteja pe cei mici. Le-a spus că mama lor este plecată în străinătate, să cumpere mobilă. Ulterior, acesta și-a găsit curajul și fără ajutorul din partea unui psiholo le-a spus celor mici că mama lor s-a stins.

Manelistul a mărturisit că și-ar fi dat toate bogățiile în schimbul vieții fostei soții și a persoanelor dragi, luate prea devreme de lângă el.

„I-am mințit pe copii că mama lor este plecată în străinătate, să cumpere o mobilă. Iar atunci au vrut să cheme un psiholog ca să îi pregătească, dar nu am vrut. A trebuit să mă întăresc eu ca să pot să dezbat subiectul. Aș fi dat și la Fănica, și la Tata și la Nelu. La toți aș fi dat tot. Aș fi dormit în canale cu toți copiii mei, ne înveleam cu cartoane. Dădeam tot să-i am”, a adăugat Florin Salam.