Florin Salam [Sursa foto: Instagram]

Florin Salam, este intitulat și ”Regele manelelor”, după ce ani la rând, artistul a lansat hit-uri peste hit-uri. Acesta a surprins de fiecare dată cu piesele bombă pe care le-a scos, dar și cu colaborările neașteptate cu alți artiști, dar care au avut un succes impresionant. Florin Salam nu mai este prezent nici pe rețelele de socializare, dar nici în videoclipurile noilor colaborări muzicale. Acesta ține doliu, după ce fratele lui, Nelu Stoian, s-a stins din viață, din cauza coronavirusului, în urmă cu puțin timp. Nu este pentru prima dată când manelistul dispare din atenția publică, acesta având nevoie de o perioadă în care să se liniștească.

Florin Salam [Sursa foto: Captură YouTube]

Florin Salam, mesaj dur pentru alți artiști

Theo Rose a lansat, de curând, piesa ”Lacrimi și Suspine”, în colaborare cu Florin Salam. Artista spunea că nu avea de gând să lanseze melodia așa devreme, însă cineva a ”scăpat-o” pe internet, iar ei au fost nevoiți să lanseze și un clip al piesei. În videoclipul filmat, Florin Salam apare virtual, într-o animație 3D, care face acest lucru și o premieră în industria muzicală din România. La momentul lansării piesei, Theo Rose posta un mesaj emoționant.

”Cred ca stiti ca @florinsalam_official trece printr-o perioada delicata, astfel ca n-am putut filma impreuna, desi mi-as fi dorit mult. E onorant, in orice caz, ca si-a dorit sa cante piesa asta cu mine, cand nici macar n-am indraznit sa ma gandesc la o asemenea colaborare. Echipa mea a reusit sa il realizeze 3D si cred ca asta e o surpriza mare chiar si pentru el si sper ca l-am facut sa zambeasca in perioada asta, care stiu ca e dureroasa.

Am marcat si o premiera in sensul asta si in ciuda tuturor piedicilor care au aparut in lansarea acestei piese, vreau sa multumesc echipei mele. Chiar e posibil orice alaturi de ei si sper sa ajungem departe impreuna!Va multumim si voua si speram sa va placa piesa asta! ♥️”, este mesajul transmis de Theo Rose, la acea vreme.

Theo Rose[Sursa foto: Instagram]

Florin Salam a avut și el ceva de spus, după ce piesa s-a bucurat de un succes enorm. Acesta spune despre concurenta de la ”Bravo, ai stil” că este una dintre cele mai frumoase voci.

”Sunt foarte bucuros că am o melodie pe care, sunt sigur că o știți, așa cum a spus și colega noastră, pe care o respect foarte mult. Este vorba de Theo Rose, care are cea mai frumoasă voce la ora asta. Melodia noastră e plăcută de toată lumea și de străini. Mă bucur că piesa asta prinde, mai ales că-n ultima perioadă ies o grămadă de melodii, care nu-și merită locul, știți și voi, nu trebuie să mai vorbesc eu. Dacă tot spargi topul, să-l spargi cu o melodie pe merit”, a spus Florin Salam, într-un mesaj transmis artistei Theo Rose.