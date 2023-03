Florin Salam, cadou de sute de mii de euro pentru soția lui. Roxana Dobre a postat totul pe rețelele de socializare: „Te iubesc”

In articol:

Florin Salam este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați maneliști din România. Prin urmare, este invitat la foarte multe evenimente atât în țară, cât și peste hotare.

Manelistul are o carieră de invidiat, de pe urma căreia câștigă și foarte mulți bani. Atunci când artistul nu se află la vreo cântare sau nu înregistrează vreo piesă, acesta își petrece tot timpul liber alături de soția lui, Roxana Dobre, pe care o răsfață ori de câte ori are ocazia.

Citește și: Florin Salam, gest impresionant pentru Roxana Dobre. Cum și-a surprins manelistul soția: „Cea mai frumoasă femeie din România”

Florin Salam, cadou pe patru roți pentru soția lui! Artistul a surprins-o total pe Roxana Dobre

Soția manelistului este obișnuită deja ca Florin Salam să îi facă tot felul de surprize pentru a-și arăta dragostea pe care i-o poartă, dar ultimul cadou a luat-o prin surprindere chiar și pe ea. Artistul nu se uită deloc la bani, mai ales când vine vorba despre aleasa inimii lui.

În urmă cu câteva ore, Roxana Dobre a postat pe rețelele de socializare un filmuleț în care era alături de cântăreț și le povestea urmăritorilor despre cadoul visurilor ei pe care vedeta i l-a dăruit de 8 martie. Este vorba de un bolid de lux care pornește de la suma de 180.000 de euro.

Citeste si: Amenzi pentru românii care plantează zambile în grădina blocului! Oamenii legi au început deja controalele- kanald.ro

Citeste si: Momentul producerii carambolului de coșmar din Ungaria a fost filmat. Imagini șocante surprinse la fața locului| VIDEO- stirileprotv.ro

Chiar dacă mașina a ajuns cu trei zile mai târziu, acest lucru nu a putut șterge fericirea de pe chipul soției manelistului care i-a mulțumit acestuia printr-un sărut și spunându-i că îl iubește.

„Deci soțul meu mi-a pregătit o surpriză și tot mă zăpăcea de câteva zile încoace cu surpriza asta. Trebuia inițial să vină de 8 martie și a ajuns astăzi și sunt super fericită. Și e cadoul visurilor mele și îi mulțumesc din tot sufletul meu și îl iubesc super tare. Sunt super fericită și este cadoul pe care mi l-am dorit. Te iubesc!'', spunea Roxana Dobre în story-ul postat pe pagina sa de Instagram.

Postarea făcută de Roxana Dobre [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Florin Salam a fost săltat de mascați și dus la audieri! Renumitul manelist trebuie să dea explicații într-un dosar de proxenetism și cămătărie

Citeste si: „Vreau să aflaţi de la mine.” Andreea Antonescu și iubitul său și-au spus adio, la numai trei luni după ce au devenit părinți- kfetele.ro

Citeste si: Premierul Ungariei, Viktor Orban: Al treilea război mondial e aproape- stirilekanald.ro

Citeste si: Răsturnare de situație în procesul de divorț dintre Andreea Bălan și George Burcea! Instanța a refuzat cererea pentru custodie exclusivă- radioimpuls.ro

Cum s-au cunoscut Florin Salam și Roxana Dobre

Între Florin Salam și Roxana Dobre a fost dragoste la prima vedere sau, mai bine spus, la prima poză trimisă. Au ajuns să se cunoască după ce o fostă prietenă a brunetei i-a trimis manelistului o poză cu ele două. Acesta nu a ezitat să le cheme la hotelul în care el stătea în acea perioadă, iar din prima clipă în care s-au văzut a existat o chimie între ei. Cei doi au vorbit ore în șir, de parcă nimeni și nimic nu mai era în jurul lor, iar atunci când s-a făcut destul de târziu, artistul s-a oferit ca unul dintre șoferii lui să o ducă acasă pe Roxana Dobre.

„Ieșisem într-o zi la alergat în parc și una din fostele mele prietene i-a trimis o poză cu noi. El m-a văzut pe mine și ne-a chemat pe toate la Rin. El stătea acolo în acea perioadă. Ne-am așezat la masă și vreau să spun că am vorbit încontinuu, trei, patru ore. Nu mai conta cine era acolo. Aveam o limbariță… Parcă îl cunoșteam de o viață. M-am descărcat, l-am simțit așa… Se făcuse foarte târziu, se răcise grișulețul pentru mine, cum se spune, pentru că eu am avut mereu un respect foarte mare pentru părinții mei și am decis să las toată gașca acolo și să plec. «Cum să pleci singură, la ora asta?», mi-a zis Florin. «Îmi iau un taxi!». « Lasă, să te ducă un șofer din pa rtea mea acasă!» și am acceptat”, a declarat partenera de viață a cântărețului în timp ce se afla invitată la un podcast.