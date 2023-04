Florin Salam, dezvăluiri despre ce s-a întâmplat la nunta din Craiova. Ce a spus artistul după ce a fost acuzat că a consumat substanțe interzise: „Mi-au băgat ceva în pahar, a fost mai rău decât ce credeți voi”

In articol:

Florin Salam a explicat ce s-a întâmplat la nunta din Craiova, după ce a fost scos din mijlocul mulțimii de nuntași chiar de naș din cauza vocii răgușite pe care o avea și, de asemena, incapacității de a cânta.

Florin Salam, despre nunta de la care a fost dat afară

Artistul crede cu tărie că i-a fost pus ceva în pahar!

Interpretul de muzică de petrecere a fost pus la zid de către internauți după ce a apărut în mediul online o filmare cu el în timp ce este dat afară de la o nuntă. Manelistul a explicat tot ce s-a întâmplat și susține că nu a fost sub influența substanțelor interzise, așa cum s-a zvonit.

Florin Salam este sigur că cineva i-a vrut răul și i-a pus substanțe în băutură, astfel că a avut un moment de blocaj total. Manelistul nu știe exact din ce pahar a băut, recunoscând că atunci când merge la evenimente consmă băuturi alcoolice pentru a se distra și a menține atmosfera. Cu toate acestea, este recunoscător că nu i s-a întâmplat nimic grav.

„Știe toată lumea că am avut patru nunți cu o seară înainte.(...) Am plecat bine de acolo, dar la sfârșit am simțit ceva. Nu știu din ce pahar am băut, cum am băut, că nu era problema la mine că n-am mai băut. Nu știți că am băut? La orice nuntă beau acolo să fac atmosferă, asta e viața noastră. Nu știu ce s-a întâmplat că mi s-a blocat creierul. (...) Mi-au băgat ceva în pahar, a fost mai rău decât ce credeți voi. Asta este, bine că nu s-a întâmplat ceva cu viața mea și sunt bine.”, a transmis Florin Salam pe pagina sa de Facebook.

Florin Salam, reacție pe TikTok, după incidentul din Craiova

Manelistul a făcut o demonstrație și pe rețelele de socializare, după ce mai mulți internauți l-au criticat pentru cum a cântat la nunta din Craiova. Artistul a transmis că rămâne nr. 1 orice s-ar întâmpla.

"Cam așa se aude Florin Salam când abia se trezește... În fine, puteți să vorbiți cât vreți și cum vreți. Tot nr. 1 sunt peste toți. Și pentru voi, care v-am distrat și încântat atâta timp. Când nu mai puteți de invidie, așa sunt eu când mă trezesc", a fost mesajul lui Florin Salam, alături de un videoclip în care cânta, postat pe rețelele de socializare.