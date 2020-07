In articol:

După ce, acum o lună, Florin Salam și Florin Pește s-au întâlnit, în miez de noapte, într-o benzinărie, pentru a discuta detaliile unei colaborări care se dorea una de succes, acum lucrurile s-au schimbat total.

Citeste si: Florin Salam a intrat în atenția Poliției! Manelistul a cântat la un botez cu peste 300 de invitați

Citeste si: Cumnatul lui Florin Salam, atac fără precedent la manelist: "Mai bine spune ai cui sunt acei trei copii ai tăi!" VIDEO

Citeste si: Apocalipsa în varianta... Țăndărei! Ce au înregistrat camerele de supraveghere ale unui locuitor din localitatea lovită grav de coronavirus

”O să colaborăm de acum înainte, practic am semnat un contract. Va fi ceva de neimaginat, el a venit cu niște idei, eu cu altele, va revoluționa lumea manelelor. Era cazul să începem o asemenea colaborare”, ne-a explicat, în exclusivitate, acum ceva vreme, Florin Pește. Mai mult decât atât, pare-se, Florin Salam a fost cel care l-a convins pe Florin Pește să revină în lumea manelelor după ce, acum mai bine de doi ani, unchiul Denisei Manelista și-a anunțat retragerea din muzică, preferând să se ocupe de studioul lui de animație. „Daca tot am spus ca ma apuc iar de muzica, am zis sa incep cu No1. In curand piese noi, voce Florin Salam, orchestratie Florin Peste”, a postat unchiul Denisei Manelista. Cu toate acestea, pare-se, deși se spunea că Florin Salam a apelat la Florin Pește, lucrurile nu stau chiar așa. Ba chiar, acum, Florin Salam sugerează, fără să fie tocmai discret, că Florin Pește i-ar datora, printre altele, și niște bani...

”Florin Pește, ai uitat să vii cum trebuie (face semnul banilor, din mână, n. red.). M-ai pus și pe drumuri aiurea! Nu vrei hituri, Florin Pescălău. Auzi melodia asta cu porumbul, Florin Pește? ”, a transmis, într-un live, Florin Salam. Iar în timp ce Florin Salam îl înțepa de mama focului pe Florin Pește, în fundal se auzea melodia lui Romeo Fantastik care, așezat la o orgă cânta de zor, piesa cerută de ”Regele Manelelor”, una suficient de obscenă pentru face o domnișoară mai feciorelnică să roșească. Cu toate acestea, alegerea piesei cerute lui Romeo Fantastik nu este una întâmplătoare, Florin Salam sugerând, și în ritmuri de manele, că viitoarea colaborare cu Florin Pește nu mai este... de actualitate.

Florin Salam, în război cu maneliștii noii generații

”De când a început Jador să aibă succes, Florin Salam a cam fost deranjat de atitudinea lui. A făcut aluzii peste aluzii cu privire la talentul lui Jador și, la un moment dat, chiar era tensionată situația. Atunci însă a intervenit Culiță Sterp și a fost la Florin Salam la studio și au discutat. Iar unul dintre subiecte a fost chiar Jador, mai ales că Culiță Sterp este amic cu el, iar Florin Salam a fost calmat. De altfel, acum, ironiile lui Florin Salam nu mai sunt neapărat răutăcioase, ci îi atrage atenția doar să nu mai fie arogant. Culiță a reușit să îi împace și, normal, acum este și el, uneori, ironizat de Florin Salam, dar o face prietenește”, ne-a spus un apropiat de-al lui Culiță Sterp.

Mai mult, de curând, Florin Salam, la o mică agapă, s-a apucat de cântat, dar nu înainte de a arunca câteva ”săgeți” pentru maneliștii din generația nouă. ”Edvine, îți cântă fratele tău... 300 de lăutari din ăștia de după Revoluție... Dar tot noi îți răcorim inima... Suntem modești, dar tu știi că cum îți cântăm noi nu îți cântă nimeni, de pe planetă. Și după câteva șprițuri, eu, care nu mai când în România decât câteva luni...”, a fost o parte a dedicației făcute de Florin Salam, ușor incoerent la vorbit, aluziile la prestaţile lui Jador fiind evidente.