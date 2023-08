Florin Salam își pune cariera muzicală pe pauză! Anunțul îngrijorăror pe care l-a făcut manelistul, în urmă cu puțin timp: „Sunt plecat din țară pentru sănătate”

In articol:

Florin Salam a făcut un anunț șocant, în urmă cu doar câteva momente! Celebrul cântăreț de manele a apărut în fața fanilor lui de pe internet într-o ipostază îngrijorătoare, la scurt timp după ce a fost implicat în scandalul cu Dan Bursuc. Manelistul se confruntă, din nou, cu probleme de sănătate, mărturisindu-le ascultătorilor săi că va avea nevoie de o perioadă de recuperare.

Florin Salam este unul dintre cei mai ascultați și apreciați cântăreți de manele și este cunoscut, în ultima perioadă, pentru problemele sale de sănătate. De-a lungul timpului, artistul a mai fost internat în spital, declarând că, după ani de carieră, mai are nevoie de ajutorul medicilor, pentru a se putea reface. În această seară, manelistul a revenit în mediul online cu un mesaj șocant, luându-și fanii prin surprindere. Florin Salam a declarat că are din nou probleme de sănătate și că, momentan, se va retrage din lumea muzicală, pentru că are nevoie de o pauză. Mai mult, artistul a dezvăluit chiar că le va înapoia banii celor care îi plătiseră deja avansul pentru petrecerile la care îl invitaseră să cânte, semn că problemele sale sunt unele grave, care necesită mult timp de recuperare.

„Vă salut, prietenii mei! Îmi salut toată familia... Am intrat să vă spun ceva foarte important pentru că sunt plecat din țara mea. Nu pot să vă zic țara unde sunt, decât că sunt plecat pentru sănătate. Voi trebuie să mă înțelegeți cel mai bine. Am intrat mai mult să informez oamenii unde aveam de cântat în curând, că voi pune un număr de telefon unde să țineți legătura cu persoanele care se ocupă de agenda mea, să vă returneze sumele de bani și să stați liniștiți, pentru că totul se va rezolva. Dar vreau să informez toată lumea că am nevoie, neapărat, de o perioadă de pauză. Este mai important ca oricând. De aceea am intrat și vă mulțumesc din suflet că mă înțelegeți și să vă dea Dumnezeu sănătate!”, a spus Florin Salam, pe rețelele de socializare.

Ce spunea fiica lui Florin Salam despre starea de sănătate a tatălui ei

În urmă cu ceva timp, Florin Salam ieșea din spital, după o perioadă în care a fost internat, din cauza problemelor de sănătate. După acea perioadă, fiica lui din prima căsnicie, Betty, dezvăluia că tatăl ei este un bărbat care a muncit extrem de mult în viața sa și a trecut prin multe necazuri, de aceea, în prezent, corpul lui mai cedează. Totuși, Betty Salam mărturisea că artistul este un om puternic și reușește, de fiecare dată, să se recupereze rapid.

„Tata este un om foarte muncit. El muncește de la 14 ani, a trecut prin alte situații, supărări și încercări de la Dumnezeu. El este un om puternic și a știut să treacă prin orice, din rău să facă bine. A trecut prin multe faze, muncă, oboseală, stres, toată lumea agățată de el, era normal să cedeze și să fie epuizat. Cu toate acestea, Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că este bine, lângă noi și vreau să fie întotdeauna cea mai bună variantă a lui”, a declarat Betty Salam, pentru WOWnews.