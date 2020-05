In articol:

Deși episodul s-a lăsat cu urme fizice pentru victimă, Florin Salam a povestit amuzat episodul în care l-a bătut pe Edy Talent, un alt manelist de calibru din tagma lăutarilor.

Florin Salam a dezvăluit pentru Lucian de la ELGI și faptul că nu mai are telefon de aproximativ cinci ani.

„Mă duc la NEK și eu nu am telefon. Am renunțat la telefon de cinci ani de zile. Sun de la copii, de la nevastă unde am treabă, dar nu vreau să am telefon să mă deranjeze lumea. Stau mai liniștit așa.

Am sunat de acasă, am ajuns la NEK pe la 1:30 noaptea să îmi fac o melodie. Acum, taxi a plecat, nu mai aveam după ce să îl sun pe NEK să iasă, iar în curte era întuneric. Și nici nu puteam să strig, erau o grămadă de câini. Și îmi ziceam: Ce să fac, mă, nene, acum? Și dacă strigam, nu se auzea. Era un coteț mare de câini, parcă era un dulău. Mă gândeam cum intru fără să mă mănânce câinele. Eu nu știam dacă e câine, dar dacă vezi un coteț mare, te sperii. Am intrat pe furiș și când am ajuns la coteț, am fugit. Am zis: Gata, am scăpat!

Florin Salam l-a bătut pe Edy Talent

Acum înregistrez melodia și cobor până la toaletă. Eu nu știam că mai sunt alte studioruri și lucrează și Edy (n.red. Edy Talent, manelist) acolo. În momentul în care să termin, cine crezi că trece pe acolo? Văd o umbră, iar eu am crezut că e câine, speriat de coteț. Am zis că e câine.

Bă, frate, când a trecut pe la picioarele mele i-am dat un picior în cap. El, care are și o voce proastă, tot spunea Alo, alo, dar eu: Marș!

Eu dădeam cu picioarele în continuu, la care el: Bă, Florine nu mai da cu picioarele în mine. Și eu mă gândean: ce câine e ăsta de vorbește. Bă, sărăcul câte picioare și-a luat de la mine până m-am oprit...La final, am văzut ce vânătaie avea...”

Florin Salam a mai fost implicat în episoade violente, care i-au adus mii de reacții. Unul dintre ele a fost cazul bătăii de la nuntă, caz tranșat de Corduneanu la Milano.

De asemenea, Mircea Nebunu s-a lansat într-o serie de acuzații în războiul cu Nuțu Cămătaru. Atunci, printre alte vorbe grele, interlopul din Berceni a lăsat să se înțeleagă cu Brazilianca lui Nuțu a avut o legătură cu Florin Salam.