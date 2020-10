Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

In articol:

Theo Rose are o perioadă de glorie, în plină pandemie. Deși concertele i s-au anulat, tânăra artistă a găsit un alt mod de a-și face muzica auzită. De când cu participarea la show-ul ”Bravo, ai stil!Celebrities”, Theo Rose are un succes uriaș, fapt pe care l-a spus chiar ea. În ultima perioadă, chiar dacă este perioadă de pandemie și sunt multe restricții impuse de autoritățile române, Theo nu se abate de la drumul ei și continuă să șocheze cu colaborări, la care nimeni nu se poate aștepta vreodată.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Theo Rose, colaborare de senzație cu Florin Salam

Theo Rose a lansat de curând o piesă fenomenală cu Florin Salam, intitulată: ”Lacrimi și Suspine”. Artista a povestit, acum puțin timp, că piesa a ”scăpat”, din greșeală pe YouTube, și că a fost nevoită s-o lanseze mai devreme. Cântăreața a explicat că ea și Salam voiau ca piesa să apară și peste două luni, nefiind nicio grabă. Însă, cum a fost publicată de cineva cu intenții rele, pe YouTube, Theo a trebuit s-o posteze mai devreme.

Theo Rose[Sursa foto: Instagram]

Piesa fenomen a strâns deja peste 700.000 de vizualizări și este pe locul 8 în trendingul românesc, la o zi de la lansare. O altă premieră este și faptul că Florin Salam este prezent doar 3D în clipul piesei, pentru că acesta trece printr-o perioadă îngrozitoare, după ce fratele lui, Nelu, s-a stins din viață, din cauza coronavirusului.

”Cred ca stiti ca @florinsalam_official trece printr-o perioada delicata, astfel ca n-am putut filma impreuna, desi mi-as fi dorit mult. E onorant, in orice caz, ca si-a dorit sa cante piesa asta cu mine, cand nici macar n-am indraznit sa ma gandesc la o asemenea colaborare. Echipa mea a reusit sa il realizeze 3D si cred ca asta e o surpriza mare chiar si pentru el si sper ca l-am facut sa zambeasca in perioada asta, care stiu ca e dureroasa. Am marcat si o premiera in sensul asta si in ciuda tuturor piedicilor care au aparut in lansarea acestei piese, vreau sa multumesc echipei mele. Chiar e posibil orice alaturi de ei si sper sa ajungem departe impreuna! Va multumim si voua si speram sa va placa piesa asta! ♥️”, a scris Theo Rose, pe pagina ei de Instagram.