Florin Salam, prima apariție, după zvonurile că a murit! Manelistul, imagini și declarații de pe patul de spital! Care este, de fapt, starea lui de sănătate

Florin Salam a decis să pună definitiv capăt speculațiilor și incertitudinilor în ceea ce privește situația sa, după ce o informație eronată conform căreia ar fi murit a apărut în presă și s-a viralizat în cel mai scurt timp cu putință.

Astfel că manelistul, în ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă, a decis să se filmeze și să explice exact în ce stare se află.

Florin Salam [Sursa foto: Captură video ]

Florin Salam pune capăt incertitudinilor! Se află la spital și urmează să vină acasă: „ Oare v-ați fi bucurat să se întâmple așa ceva?”

În urmă cu câteva zile, manelistul a ajuns la un spital de boli infecțioase din Capitală, după ce a ieșit pozitiv la testul COVID și a făcut o formă gravă de boală. Mai mult, se pare că medicii l-au și conectat la masca de oxigen. Iar în urmă cu puțin timp s-a instaurat o panică generală, după ce s-a spus că a murit.

Ei bine, este cât se poate de viu, iar pentru a dovedi asta, manelistul a decis să se filmeze și să explice care este starea sa de sănătate din aceste momente.

Se pare că Florin Salam va mai petrece o perioadă internat în unitatea medicală, urmând ca, atunci când starea de sănătate îi permite, să meargă acasă.

El a rugat pe toată lumea să nu se mai îngrijoreze pentru el, căci este bine și imediat cum se va vindeca se va întoarce pe scenă.

„Am făcut acest filmuleț pentru ca toată familia mea este in alerta pentru ca nu știu de sănătatea mea. Eu acum 3-4 zile am cantat într-un loc si vreau sa luat in serios problema cu COVID-ul, ca noi facem caterinca de situația asta si ferească Dumnezeu că nu știi cum poți să cazi, mai ales în meseria noastră.

Exista persoane care stau cu grija mea, le spun să stea liniștiți si în 2-3 zile o sa ajung acasă. Trebuia si azi sa ajung acasă, dar au zis sa mai stau puțin. Nu va îngrijorați, sunt bine, dar mi-a fost puțin rău, dar ceea ce urla la televizoare si ce spun in presa nu-mi vine să cred. Oare v-ați fi bucurat să se întâmple așa ceva? Îmi cer scuze pentru cei care ați stat cu grija pentru mine si cei care ași făcut problema asta așa de grava, nu știu daca ați câștigat ceva. Îmi anunț familia ca sunt ok si o sa mi revin si o sa merg si la cântările mele. Va rog frumos sa stați liniștiți si îmi pare sau ca s-a întâmplat treaba asta”, a declarat Florin Salam, într-un filmuleț, pe contul său personal de Facebook.