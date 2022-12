Florin Salam reacționează, după ce i-au fost aduse injurii pe internet. Ce a spus despre disputa în care fiica lui, Betty, a fost implicată

In articol:

Florin Salam este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din industria muzicală românească. Artistul a scos zeci de melodii care au ocupat imediat locuri importante în trending-ul românesc. Manelistul este atât de apreciat de oameni, încât este foarte des solicitat să cânte la diferite evenimente atât ]n România, cât și în afara țării.

Florin Salam a răbufnit pe internet

În urmă cu ceva timp, Betty, fiica artistului Florin Salam a realizat un live pe platforma de TikTok. Aceasta a făcut un meci cu o persoană foarte cunoscută pe această platformă, iar la un moment dat lucrurile au luat o cu totul altă întorsătură.

Manelistul a fost înjurat de către cel cu care fiica lui era pe live, iar acum, acesta a postat un videoclip în care apare destul de afectat și supărat din cauza situației. Artistul i-a interzis fiicei sale să stea pe TikTok, excepție fiind atunci când aceasta promovează o melodie. Vedeta a mai mărturisit că dacă era altă persoană implicată, și nu fata lui, nu mai intervenea.

,, Fata mea nu trebuie să joace cu șmecheri. Dacă fata mea nu are minte și a jucat Tik-Tok, ceea ce pe mine mă face să mă simt prost, să joace fata mea joc din acela. N-are voie să intre ea pe joc. Dacă are nevoie de 3 lei, 5 lei, să mă sune pe mine, că fac eu rost. N-are voie să stea fata mea, Betty, pe Tik-Tok. Sau dacă intră, să intre să-și prezinte o melodie, să stea cu prieteni din branșa ei, cu artiști, cu artiste, nu cu șmecheri. Șmecherii au locul lor, eu n-am cum să vorbesc cu urât de nimeni că nu vreau, am intrat doar că e fata mea. Dacă nu era fata mea să i se întâmple chestia asta, eu nu intram.”, a mărturisit manelistul.

Artistul și-a cerut scuze în mediul online

La final, Florin Salam a vrut să își ceară scuze în fața celor care îl apreciază pe el ca artist, cât și pe fiica acestuia. Cântărețul a mărturisit că se simte prost pentru că fata lui a recurs la un astfel de gest.

,, În primul rând, mă simt prost că fata mea a procedat așa. Eu îmi cer scuze la toată lumea că fata mea a intrat pe Tik-Tok. Fata mea n-are voie să intre pe Tik-Tok, n-are voie să facă ea meciuri și cu asta basta. Îmi cer scuze la toți cei care ne susțineți și ne apreciați.”, a adăugat Florin Salam.