Florin Tănase şi-a cerut iubita în căsătorie! Fotbalistul lui Gigi Becali este pregătit de însurătoare

Florin Tănase şi-a cerut iubita în căsătorie! 09:46, iun 14, 2021 Autor: Elena Popescu

In articol:

Florin Tănase şi-a cerut iubita în căsătorie! Fotbalistul a pregătit atent momentul, care a avut loc în vacanţa celor doi din Zanzibar.

Florin Tănase şi-a cerut iubita în căsătorie!

Florin Tănase, în vârstă de 26 de ani, şi-a cerut iubita în căsătorie. Fotbalistul lui Gigi Becali şi iubita sa, Medeea Turcescu, se află într-o vacanţă de vis în Zanzibar, iar acolo a avut loc şi cererea în căsătorie.

Florin Tănase şi-a cerut iubita în căsătorie![Sursa foto: Instagram]

Florin Tănase a pregătit atent momentul cererii în căsătorie. Din peisaj nu au lipsit: focul de tabără, pe plajă, șampanie, precum și o ținută adecvată. Medeea, extrem de emoționantă, a spus ”Da!”, după care a postat mai multe fotografii cu inelul de logodnă pe contul ei de pe reţelele de socializare.

Cine e Medeea Turcescu, logodnica lui Florin Tănase

Medeea Turcescu este nepoata cunoscutului jurnalist Robert Turcescu. Logodnica lui Florin Tănase este pasionată de modă şi de fotografie, de aceea a decis să îşi deschidă propria sa afacere.

Medeea vinde haine, dar și accesorii vestimentare. Momentan afacerea se desfășoară în mediul online, pe Facebook și Instragram, sub denumirea de „Medeea Clothing”, potrivit gsp.ro.

Florin Tănase [Sursa foto: Instagram]

Lobby pentru transferul lui Florin Tănase!

Eugen Neagoe a fost sunat de arabi şi întrebat despre situaţia lui Florin Tănase. Căpitanul de la FCSB a fost golgheterul Ligii 1, cu 24 de goluri marcate în stagiunea precedentă.

"Am fost sunat de cineva din zona arabă, de la un club, și chiar am vorbit de Florin Tănase. Din punctul meu de vedere este un jucător foarte valoros. El cred că are motivație, a demonstrat și în campionatul care tocmai s-a terminat. Este unul dintre cei mai valoroși jucători din campionatul nostru, cred că mai are motivație.

Tănase mai poate juca zece ani, este logic să aibă motivație. Acum trebuie să joace cât mai bine în Conference League, să câștige campionatul în România, asta își dorește fiecare jucător.

FCSB și Universitatea Craiova trebuie să se miște, să se întărească, pentru a se putea bate cu CFR. Dacă va pleca și Tănase, va fi foarte greu pentru ei să țină ritmul", a spus Eugen Neagoe, pentru Digi Sport.