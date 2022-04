Florin Zamfirescu, cuvinte dure la adresa Cătălinei Mustață: ”A luat-o în jos, s-a dus”. Ce a spus și despre celelalte două soții

In articol:

Când spui Florin Zamfirescu, spui viață de teatru și film, dar și o mare pasiune pentru femeile frumoase și pentru libertate.

Marele actor, la 73 de ani, are în spate o carieră uriașă, dar și trei căsnicii ce au fost sortite eșecului. Maestrul a iubit mult și cu patos, dar norocul nu a fost de partea lui.

Chiar și așa, acum are doi copii și spune că regretele nu sunt pentru el.

Florin Zamfirescu [Sursa foto: Facebook ]

Florin Zamfirescu: ”Cătălina Mustață moștenește ceva, au fost probleme genetice”

Invitat în podcast-ul lui Nasrin Ameri, Florin Zmafirescu a făcut o retrospectivă a vieții sale amoroase. Prima care i-a fost soție și care l-a făcut tată de băiat este Rodica. Relația celor doi nu a rezistat timpului, dar din iubirea lor a venit pe lume Vlad Zamfirescu, cel care-i și calcă pe urme actorului.

Ulterior, Florin Zamfirescu nu s-a lăsat și și-a mai încercat încă o dată norocul în amor. Cea care i-a cucerit inima a fost Vali, alături de care a făcut o fată, pe Ștefania. Din păcate, nici mariajul cu aceasta nu a ținut, iar divorțul a fost iminent.

"De exemplu, ar fi fost normal să regret că m-am însurat pentru prima oară, cu Rodica aia, dar cu ea l-am făcut pe Vlad (n.r. Vlad Zamfirescu). Și nu regret. Deși m-am chinuit rău atunci. După aia, a doua nevastă, Vali. Drăguță, dar nu. Cu care am făcut-o pe Ștefana. Cu prima, eram în relații perfecte. Ea nu mai e în viață, dar mă duceam la Târgu Mureș, ne vizitam, era totul minunat. Cu mama Ștefanei suntem în relații de frate și soră. Păstrez niște relații și de dragul copiilor, dar și de dragul persoanei. Eu cu Vali (n.r. a doua soție) devenisem ceea ce am și rămas: frate și soră", a spus Florin Zamfirescu.

După această cumpănă a vieții, a cunoscut-o pe Cătălina Mustață. Cei doi împarta aceeași iubire pentru actorie, fapt ce i-a adus împreună pentru mai bine de două decenii.

Însă, maestrul spune că mariajul cu vedeta nu a fost deloc unul ușor. Dacă despre celelalte două soții are numai cuvinte de laudă, la adresa Cătălinei lucrurile stau puțin altfel. Vedeta spune că primii zece ani din căsnicia avută cu Mustață au fost speciali, însă apoi a urmat o perioadă de chin.

Al doilea deceniu petrecut alături de Cătălina Mustață a fost pentru Zamfirescu o perioadă în care și-a pus răbdarea la încercare. Până în ultima clipă, spune el, a încercat să găsească soluții și să spere că situația dintre el și cea care îi era soție se va remedia. Acest lucru, însă, nu s-a întâmplat, iar după o discuție serioasă și un timp de gândire, actrița i-a cerut să se despartă, ceea ce s-a și întâmplat.

”Cătălina Mustață... mi se rupe sufletul. Fata asta n-are nicio vină. Au fost probleme genetice. Moștenește ea ceva. De la 40 de ani a luat-o în jos, s-a dus. Am asistat, am răbdat, am ascuns, până când am zis că nu se mai poate. Noi am fost împreună 21 de ani. Primii 5 ani au fost de vis. Chiar și următorii 5, deși erau semne de șchiopătare, mai apăreau probleme, ne mai certam, dar ultimi 10.... Eu am răbdat cu ea. Tot mi se părea că va trece, că e o glumă, vorbeam, îi spuneam că sunt soluții, până când am stat jos și i-am zis: hai să alegem, că fiecare are o viață. Și a ales. Mi-a cerut timp de gândire și a zis: ne despărțim", a mai adăugat celebrul actor.