„Foarte curând voi fi iar liber” Cristian Popescu Piedone, mesaj plin de durere de după gratii. S-a împlinit un an de când fostul edil se află în închisoare

Pe data de 12 mai 2022, Cristian Popescu Piedone a fost condamnat la 4 ani de închisoare în dosarul „Colectiv” pentru abuz în serviciu. Ieri s-a împlinit un an de când fostul primar al Sectorului 5 se află după gratii și de când își strigă nevinovăția.

Tot ieri a scris și un mesaj emoționant în mediul online, prin care și-a exprimat din nou durerea și neliniștea pe care le simte în fiecare zi din cauza nedreptății.

Cristian Popescu Piedone speră ca, de acum, după depășirea primului an în închisoare, să se facă dreptate și să ajungă din nou în sânul familiei sale, acolo unde îi este locul.

„Un an întreg înlăturat de lângă familie, de lângă rude și prieteni…

Un an distrus de gânduri negre și de vise urâte…

Un an fără zâmbete, fără bucurii…

Astăzi e fix un an de când mi-au prins mâinile în cătușe și m-au încarcerat. Știți cu toții motivul…

Astăzi încerc să fiu însă… mai puternic ca ieri! Încerc să nu plâng, să nu mă pansez cu amintirile libertății…

De astăzi… am speranța că voi ieși curând!

De astăzi… vreau să număr invers!

Că Dumnezeu îmi știe povara! Și poate că pe 17 acum, sau poate luna viitoare, sau poate curând, foarte curând… voi fi iar liber!

Că sunt NEVINOVAT!

Și consider că un an trăit încarcerat NEVINOVAT, un an de pedeapsă fără vină… este destul!

Toți cei care mă știți, toți cei care îmi știți sentința… știți că trăiesc o mare nedreptate! Și… este timpul să fiu lăsat să merg la ai mei, acasă!

Cu speranță,

Piedone NEVINOVAT, de un an încarcerat!”, scrie fostul edil pe Facebook.

Cristian Popescu Piedone, susținut într-un număr foarte mare de oameni

Oamenii nu l-au uitat pe Cristian Popescu Piedone, sperând, ca el, că se va face dreptate curând și va fi eliberat din închisoare. Mesajul său a stârnit un val de reacții în rândul internauților. Aceștia i-au transmis fostului edil toate gândurile bune și susținerea lor prin intermediul comentariilor, în speranța că într-o zi se va face dreptate și va reveni la poziția de dinainte de închisoare.

„Să dea Dumnezeu să ieșiți de acolo sănătos și cât de repede, un om cu un suflet mare, Dumnezeu să vă facă dreptate!! Sunteți minunat!!”, „Doamne, ai milă și îndurare. Domnule primar, și eu am avut parte de aceeași nedreptate, am fost condamnat pe nedreptate la patru ani și opt luni în primă fază, dar după ani și multe procese cu ajutorul Domnului am ieșit basma curată, așa vă doresc și dumneavoastră. Multă sănătate și cât mai repede să reveniți acasă lingă familie.”, „Va transmit din depărtare multă sănătate și să fiți puternic să treceți peste toate nedreptățile. Cu încredere în Dumnezeu și Maica Sfânta veți veni acasă și veți fi alături de familia dumneavoastră. Multă sănătate și putere vă doresc. Multa stimă si respect.”, sunt doar câteva dintre comentariile venite din partea internauților.