„Foarte multă lume fuge de tristețe” De ce a apărut Ioana Grama plângând pe internet? Bruneta le-a explicat totul fanilor ei, după ce a fost acuzată că a făcut asta pentru atenție: „Nu ăsta a fost scopul postării”

În jurul Ioanei Grama s-a stârnit o adevărată controversă, după ce bruneta s-a postat pe Instagram cu ochii în lacrimi. Influencerița a fost aspru criticată pentru alegerea ei, iar după ce s-a spus că ar fi făcut asta doar pentru a atrage atenția asupra sa, Ioana a spus care este, de fapt, adevărul.

Ioana Grama este una dintre cele mai urmărite românce din mediul online, iar de-a lungul anilor, de când a devenit cunoscută, nu a ezitat să le arate fanilor ei momentele de bucurie din viața sa, dar și pe cele mai triste. Așa s-a întâmplat și de această dată, când bruneta s-a afișat plângând pe internet.

Ei bine, gestul său nu a fost înțeles de mulți oameni, bruneta fiind chiar criticată pentru că ar fi vrut, spun fanii ei din mediul online, doar să atragă atenția, așa că influencerița a revenit pe Instagram cu o serie de lămuriri. Ioana Grama a povestit că, în niciun caz, nu a fost vorba despre așa ceva, ci doar a avut un moment de slăbiciune și, pentru că își dorește să fie cât mai reală în online, și-a dorit să le arate urmăritorilor ei cum se simte ea de

fapt.

„Dacă voiam să atrag atenția postamul o poză indecentă. Nu ăsta a fost scopul postării, pentru că fac asta de 12 ani și nu-i nimic nou, nu-i prima dată când plâng pe internet. Nu e prima dată când sunt mai personală sau punem chestii mai intime. Cred că despre asta e și internetul și mie îmi este foarte la îndemână să iau telefonul și să spun ce simt sau să postez ce simt în acel moment. În această perioadă a vieții mele sunt mai tristă, ceea ce e foarte normal, stăteam pe canapea și voiam să postez ceva dintr-o vacanță ceva și eram, gen ”dar eu nu mă simt așa, cum vreau să pară că mă simt, eu mă simt super down în momentul ăsta, ia să iasă oameni cum mă simt eu, de fapt. Am luat telefonul și am făcut postarea.(...) Asta suntem noi, prin asta trecem și asta trăim. Avem momente și momente și este normal să fii trist. Foarte multă lume fuge de tristețe, suferință și nu ar mai trebui să facem asta. Să acceptăm să sunt perioade și perioade care vor trece, mai greu sau mai ușor. E normal să fii trist, să vrei să spargi lucruri.(...) Vulnerabilitatea este un curaj, să vrei să fii vulnerabil pe internet cu niște oameni pe care nu-i cunoști. (...) Nu trebuie să ținem totul în noi. Plânsul este terapie curată, dacă simțiți nevoia să plângeți, plângeți. E foarte important să o facem când simțim”, a povestit Ioana Grama, pe pagina ei personală de Instagram.

Ioana Grama a explicat de ce a apărut plângând în mediul online [Sursa foto: Instagram]

Ioana Grama, în lacrimi pe internet

În urmă cu puțin timp, frumoasa brunetă și-a luat toți fanii prin surprindere, postând o fotografie în care avea ochii plini de lacrimi. Ioana Grama a îngrijorat pe toată lumea cu postarea ei, căci, în ultimul timp, a apărut în public extrem de fericită și nimic nu părea să o supere. Totuși, influencerița nu s-a mai putut abține și s-a postat plângând în online, transmițând și un mesaj care le-a dat de gândit urmăritorilor ei.

„ Amintește-ți: Este în regulă să nu fii bine. Plângi, lasă-l să te rănească, apoi dă-i drumul”, a fost mesajul transmis de Ioana Grama pe Instagram.