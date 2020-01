Mihai Bobonete şi soţia sa se cunosc de când erau copii. Celebrul actor este însurat cu Cătălina, care i-a dăruit o fată şi un băiat. El a dezvăluit cum şi-a cunoscut partenera de viaţă. „Eu am făcut liceul la Slobozia, la „Mihai Viteazul”, și am stat la internat. Vinerea mâncam fasolea și fugeam acasă, la Giurgeni, la părinți. În vremea lui Ceaușescu, mare parte dintre inginerii agronomi erau repartizați în Bărăgan, grânarul patriei, unde erau deportați la propriu, cu familie și cu copii. În 1982, când eu aveam 2-3 ani, ai mei au trebuit să se mute din Craiova, la Giurgeni, în IAS – un tip complex de fermă, care nu se afla în sat, ci la vreo 5 km distanță.”, a declarat Bobonete pentru life.ro.

“La 14 ani, când a venit vremea să dau la liceu, am intrat la Slobozia, la mate-fizică, la „Mihai Viteazul”. Și am stat în internat, unde existau două camere de băieți și 30 de camere de fete, de la vârsta gimnaziului până la postliceală. Nu știu ce fete vor citi interviul ăsta, dar trebuie să spun că le-am rămas dator pe viață. Acolo am cunoscut-o și pe Cătălina, la o petrecere, în cantina internatului. Am invitat-o la un blues și aia a fost. Ea avea 12 ani, eu 14, iar motivul pentru care venise acolo era că avea o soră mai mare, la liceu și locuia împreună cu ea.”, a mai spus Bobonete. (vezi cum a fost umilit Bobonete în ziua de Crăciun)

Formidabila poveste de dragoste a lui Mihai Bobonete: "Există încă iubire între noi, iar prietenia va rămâne pe viață”

Întrebat cum de a rezistat relaţia atât de mult, în ciuda celebrităţii sale, Bobonete a explicat: “Celebritatea mea nu a venit peste noapte, ci după o muncă uriașă. Apoi a venit la o vârstă la care noi eram de mult împreună, îi aveam și pe Maria, și pe Octav. Iar când se întâmplă așa, nu prea te mai uiți în stânga și-n dreapta. Încă mai avem momente în care ne simțim îndrăgostiți unul de celălalt, sunt clipe în care ne simțim doar prieteni foarte buni, iar toate astea legate mă fac să cred că există încă iubire între noi, iar prietenia va rămâne pe viață.”.

