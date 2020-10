Lino Golden și-a fpcut dușmani la Survivor [Sursa foto: Captură KANAL D]

Mathias Alexandro, prieten și coleg de scenă cu Lino Golden până la plecarea acestuia din echipa lui Alex Velea, a ieșit cu un atac dur la adresa trapperului. Mathias, care a fost prezent în platou la Fan Arena și a încercat să-i ia apărarea lui Lino, spune că interpretul a înjurat-o mult mai rău pe ”femeia unui om din emisiune” și că toți cei din platou ”îl urau de moarte”.

Lino Golden a folosit un cuvânt greu de reprodus la adresa Lolei

Mathias a venit în studio să-i ia apărarea lui Lino Golden[Sursa foto: Captură KANAL D]

Conflictul la care face referire Mathias a fost între Lino Golden și războinica Lola. În imaginile difuzate, Lino i-a spus Lolei că este ”babă” și că e ”o greșeală a naturii și că ar fi trebuit să fie bărbat”, însă, în realitate, Mathias spune că Lino a înjurat-o mult mai rău.

În studio, alături de Mathias au mai fost: Cristina Șișcanu, iubitul Lolei și iubitul lui Ruby.

Mathias Alexandro: ”Oamenii ia te urau de moarte”

”A venit înapoi din Survivor, după ce ne-a înjurat pe toți, că el e nebun, e șmecher... Am ajuns să... am fost la emisiune la Kanal D să-l apăr pentru niște c... care... bă, nene, n-ai cum să-l aperi pentru așa ceva. Să te duci s-o faci zdreanță pe femeia unui om de acolo de la emisiune,... bă, nene, Golden Boy Society nu sunt băieții ăștia pe care încerci tu să-i afișezi, Lino. Noi nu suntem așa! Dar nu contează, m-am dus la emisiune, am stat o oră acolo cu niște oameni care te urau de moarte și te-am apărat până la capăt.

Mathias l-a înfruntat pe iubitul Lolei, la Fan Arena[Sursa foto: Captură KANAL D]

Ai venit înapoi în București, ai început să plângi, că vă iubesc, că alea... Te-am crezut.

”Te credeai prea vedetă”

Ulterior, tu ai început să te schimbi total, din cauza faptului că tu, cât ai fost plecat la Survivor, eu, nemaiavând concerte, logic că a trebuit să fac ceva. Și atunci, Alex mi-a zis: bă, nene, până vine ăsta din Survivor, Du-te la studio și fă piese. Până ai venit tu de la Survivor, albumul Golden Gang era gata, ai intrat și tu ca un păcălici pe ultimele două piese, fiindcă nu te-a interesat... Tu te crezi prea vedetă, ești nebun, să stai cu noi în studio, să lucrezi la piese!... De ce nu ești pe ”Ferrari”, de ce n-ai fost pe hiturile de pe albumul Golden Gang? Pentru că te credeai prea vedetă să stai cu noi să lucrezi!”, a povestit Mathias Alexandro sau Blvckmatias, cum mai este cunoscut acesta în lumea showbizului.