Decisă să reușească în Capitală, Diana Constantin s-a mutat în București fără să ia în calcul costurile unui asemenea gest și, în scurt timp, și-a dat seama că viața în cel mai mare oraș al României e mai scumpă decât și-ar putea ea permite.

In articol:

Așa că, fără să stea prea mult pe gânduri, Diana Constantin de la ”Insula Iubirii” a apelat o una dintre meseriile pentru care, cu siguranță, are toate calificările necesare: e frumoasă, îi place să vorbească și nu e deloc inhibată. Mai exact, așa cum a recunoscut și ea, s-a apucat de videochat. Și, normal, succesul ei a fost colosal, dar, pentru efect, spune că nu i-a plăcut deloc să facă așa ceva.

Diana Constantin se lauda cu formele ei

Citeste si: Bomba despre pensii şi pensionari. Atenţie! Acuzații de abuzuri la Guvern - evz.ro

„Am venit după o perioadă de pandemie, nu aveai unde să te angajezi. Eu trebuia să îmi iau înapoi chiria la București. O prietenă m-a întrebat dacă nu vreau să fac cu ea. Stă în fața unui calculator și se dezbracă. E, aia e, mare lucru. Nu trage nimeni de ea, nu se prostituează”, a spus, inițial, Diana Constantin, la Antena Stars. „Acum nu mai continui să fac, iar eu cu psihicul nu pot să fac față. Într-o săptămână am făcut 3200 de lei. Ajungeam acasă cu mulți bani, dar eram foarte tristă”, a mai povestit Diana Constantin, recunoscând că, totuși, a rezolvat o situație dificilă: acum are unde locui, măcar o perioadă.

Diana Constantin a profitata la maximum de felul in care arata

Diana Constantin, abuzată de iubit în perioada de carantină

„În ultima perioadă am avut o relație. Nu am vrut să pun accentul pe aspectul social. Nu am vrut să pun accentul pe bani. Am zis „hai să vedem ce se întâmplă. Evident că un bărbat nu vine cu manual de instrucțiuni și nu spune trecutul lui. Nici o femeie, de altfel. Am cunoscut un tip acum cinci luni de zile, am stat cu el în perioada de carantină. A fost un moment foarte, foarte greu pentru mine, a fost un moment care m-a dărâmat, dar am învățat enorm de multe lucruri”, a spus Diana Constantin de la ”Insula Iubirii”, pentru sursa citată.