Fosta iubită a lui Cristian Boureanu, implicată într-un accident rutier! „Ieșeam prin parbriz” Ce se întâmplă cu Cristina Belciu acum?

Cristian Boureanu și Cristina Belciu au trăit o scurtă și intensă poveste de dragoste. Totul s-a sfârșit, însă, în urmă cu câteva săptămâni și se pare că ghinioanele se țin ca scaiul de frumoasa tânără.

Aceasta a fost implicată într-un accident rutier, iar deznodământul putea fi chiar tragic dacă nu purta centura de siguranță. Fosta iubită a omului de afaceri a povestit cum s-a întâmplat totul.

Cristina Belciu: „M -am lovit doar la cap și la picior”

Cristina Belciu a reușit să evite impactul cu un autoturism care i-a tăiat calea și care mergea extrem de încet, însă mașina ei a scăpat destul de avariată din acest incident. Totodată, tânăra de 24 de ani povestește că dacă nu ar fi purtat centura de siguranță poate astăzi nu ar mai fi fost aici. De asemenea, ea spune că nu a scăpat fără lovituri, însă vede partea plină a paharului: mașina se repară, iar vînătăile cu care s-a ales îi vor trece.

„Am avut un mic accident pe Iancu de Hunedoara. Mi-a tăiat calea cineva, mergând foarte încet. Am avut noroc că am avut centura și deși am fost împinsă efectiv în gardul care delimita șoseaua de partea de care circulă tramvaiul m-am lovit doar la cap și la picior. A fost destul de puternic impactul, cred că dacă nu aveam centura ieșeam prin parbriz.

M-am ales cu câteva vânătăi și cu mașina în service. În rest sunt bine, am avut o zi foarte lungă ieri. Dar fiarele se repară, vânătăile trec, contează cum tratăm fiecare situație. Totul se întâmplă cu un motiv, poate Dumnezeu m-a ferit de altceva, nu trebuia să ajung undeva”, a povestit Cristina Belciu la un post de televiziune.

Cristina Belciu, primele declarații despre despărțirea de Cristian Boureanu

Cristina Belciu a mărturisit că ea și Cristian Boureanu nu s-au despărțit cu scandal, ci dimpotrivă. Cei doi au rămas în relații bune și chiar păstrează legătura, în calitate de prieteni. Modelul a dezvăluit că adevăratul motiv al separării nu l-a reprezentat diferența de vârstă, ci mai degrabă incompatibilitatea.

„ Am decis de comun acord să ne despărțim. Cu Cristi am rămas în relații bune, ne sunăm, vorbim, dar în calitate de prieteni, nu de iubiți. Suntem foarte siguri pe decizia luată și nu există șansa să reluăm relația. Patru luni și jumătate a durat povestea noastră, am încheiat-o de curând.

Am locuit împreună, ne-am înțeles foarte bine și pot spune că diferența de vârstă nu a fost motivul despărțirii, ci incompatibilitatea. Erau situații în care vedeam lucrurile altfel, astfel că la un moment dat nu am mai putut trece peste ele. Cu fiica lui m-am înțeles bine, vorbesc în continuare și cu ea", a declarat Cristina Belciu, pentru click.ro.