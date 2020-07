In articol:

Transformare incredibilă a Biancăi, fosta iubită a lui Dani Mocanu. Tânăra care s-a plâns la televizor că manelistul ia propus să se prostitueze a ajuns să facă mulți bani cu.. propriul corp. Nu vorbim aici de prostituție ci de o altă metodă la care tot mai multe tinere din România apelează: conturi private cu conținut adult și care se pot accesa doar contra unei sume serioase de bani.

Fosta iubită a lui Dani Mocanu își vinde pozele nud pe Internet! 30 dolari pe lună, conținut exclusiv adult

Bianca, fosta iubită a lui Dani Mocanu, a renunțat la numele ei ”de fată” și evoluează în online sub titulatura de Bia Khalifa (aluzie la numele superstarului XXX Mia Khalifa). Aceasta are un cont de Instagram în care pozează imagini ”mai obraznice”, însă chestiile ”serioase” se întâmplă pe site-ul onlyfans.com. Aici, Bianca poate fi văzută în ipostaze demne de filmele pentru adulți, uneori alături de două prietene la fel de lipsite de inhibiții, însă totul se întâmplă doar contra-cost. Un abonament la contul privat Bia Khalifa începe de la 30 dolari pe lună și ajunge la 180$ pe an (cu reducere).

Iar Bianca nu vrea să se oprească aici. Ea are câteva zeci de mii de urmăritori pe Instagram și a intrat recent și pe zona muzicală, cu câteva piese trap care au deja succes pe Youtube.

Fosta iubită a lui Dani Mocanu își vinde pozele nud pe Internet! Iubita manelistului când încă era minoră

Bianca N. reprezintă una dintre marile ”probleme” pe care le-a avut Dani Mocanu în ultimii ani cu legea. Tânăra a dezvăluit că a avut o relație de câțiva ani cu manelistul, care s-ar fi încheiat în momentul în care a devenit majoră iar acesta i-a propus să o ”ducă la produs”. Într-o emisiune de televiziune, tânăra a declarat inclusiv că i-a făcut plângere la poliție lui Mocanu.

"Am fost cu el de la 15 ani jumate. Nu am locuit împreună, dar plecam cu el la evenimente. La un moment dat am şi dansat la evenimente. El s-a purtat ok la început, dar la sfârşitul relaţiei eu urmam să fac 18 ani şi îmi spunea direct că vrea să mă prostituez pentru el. Credeam că glumeşte la început. El mai făcea asta şi cu alte fete", a spus Bianca.

În emisiune a intervenit şi Dani Mocanu, care a ţinut să-şi spună propria variantă. Dani Mocanu spune că nu a avut nicio relaţie cu Bianca şi nu se pune problema ca el să o fi pus să-şi vândă trupul.