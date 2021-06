Fosta iubită a lui Fulgy face dezvăluiri! Ce a spus despre Viorica de la Clejani: „Într-adevăr...”

Alina, fosta iubită a lui Fulgy, face dezvăluiri despre tânăr 09:27, iun 16, 2021 Autor: Clara Ionescu

Fulgy este protagonistul unor scandaluri de zile mari. El a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan. Tânărul în vârstă de 23 de ani se află în aceste momente în arest preventiv, după ce a făcut mai multe declarații controversate și amenințări în mediul online.

Cea mai afectată de ce se întâmplă este familia artistului. Viorica de la Clejani a mărturisit că în anturajul fiului ei există persoane consumatoare de astfel de substanțe. Cântăreața a declarat că obișnuia să caute în gențile fetelor cu care Fulgy venea acasă.

Alina, fosta iubită a lui Fulgy, a povestit în cadrul unei emisiuni televizate că nu se încadrează în rândul fetelor pe care Viorica de la Clejani le controla. Ea a recunoscut că fostul ei iubit a avut relații cu anumite fete care erau consumatoare, motiv pentru care a început și frica Vioricăi de la Clejani.

„Nu s-a pus problema de așa ceva niciodată, nu am fost controlată, nu am consumat niciodată. Sunt un om cu coloană vertebrală, viața mea e frumoasă așa cum e. Nu vreau să mi-o distrug sub nicio formă. Într-adevăr în trecutul lui Fulgy erau niște fete care erau mici consumatoare, e și dânsa supărată, nu știu. M-a afectat (n.r. declarația), nu s-a pus problema de așa ceva, nu am avut discuții de genul absolut vreodată, sunt chestii care se pot demonstra, nu e ca și cum ar fi o boală. Nu am făcut niciodată niciun test. Familia mea probabil nu știe, nici pentru familia mea nu e tocmai ok, familia mă cunoaște destul de bine, știe cum sunt, nimeni din jurul meu nu s-ar gândi la așa ceva că mă cunosc destul de bine”, a declarat Alina, la un post de televiziune.

Fulgy și Veronica de la Clejani

Care este relația actuală dintre Alina și Fulgy? „Mi-a spus că mă mai iubește”

Alina a mai adăugat că între ea și Fulgy mai există strict o relație de prietenie. Chiar dacă a mai fost căutată de fiul Clejanilor, ea a mărturisit că nu mai există cale de împăcare.

„Cu Fulgy am ținut o legătură de prietenie, ce faci, bine, tu, cam atât. Eu cu Fulgy ne respectăm, avem o relație destul de ok de prietenie, ce a fost în urmă a fost în urmă și atât. Nu ne-am mai întâlnit.(...) Mi-a spus că mă mai iubește, dar niciodată nu s-a pus problema de vreo împăcare, suntem pe drumuri separate, eu pe drumul meu, el pe drumul lui ”, a mai spus tânăra.