Fosta mare iubire a lui Florin Piersic revine în România, dar nu și-n viața actorului! Gabriella, femeia care l-ar fi părăsit acum 35 de ani, dezvăluiri inedite

Gabriella Vlad Werner, fosta parteneră a lui Florin Piersic, are de gând să se întoarcă în România, după 35 de ani în care a trăit în Israel. Gabriella a fost a doua mare dragoste a celebrului actor, după Tatiana Ikel. Aceasta a luat decizia de a se reîntoarce în țară, din cauza situației din Israel și pentru părinții ei,c are sunt în vârstă.

Fosta iubită a actorului își dorește să petreacă mai mult timp cu ei.

Actrița și Florin Piersic au fost împreună timp de 9 ani, pe vremea când ea era studentă la UNATC. Gabriella și Florin Piersic s-au despărțit, când actorul și-a oficializat relația cu Ana Szeles, mama lui Daniel. La rândul ei, Gabriella l-a cunoscut pe Marcel, un cetățean israelian cu care s-a și căsătorit. A născut o fetiță, iar mai apoi și-a luat zborul spre Austria, unde a trăit trei ani. Ulterior, a mai dat naștere unei fetițe și s-a mutat în Israel. Gabriella și tatăl copiilor ei s-au despărțit, dar au rămas prieteni.

Florin Piersic

Gabriella Vlad Werner, despre Florin Piersic

Se pare că actrița a mai ținut legătura cu fostul ei partener de viață, Florin Piersic. Ba mai mult decât atât, Gabriella a mărturisit că celebrul actor ar fi sunat-o anul trecut, însă aceasta a decis să nu-i răspundă.

” În niciun caz. E o poveste încheiată definitiv. A fost o poveste de dragoste, de viață, care s-a consumat la vremea ei. Ultima oară când am vorbit cu el a fost acum vreo cinci ani, când m-a sunat de ziua mea. Apoi, a amuțit. Anul trecut a sunat, i-am văzut numărul pe telefon, dar mi-am zis ”Ia, mai lasă-mă!” Și nu i-am răspuns. Am auzit că are sănătatea șubredă, că s-a retras la țară, de frica Covidului… Îi doresc sănătate. Eu îmi văd de viața mea!”, a declarat Gabriella Vlad Werner, pentru Impact.ro