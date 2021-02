Fosta soacră a lui Cristi Borcea, la plajă în Florida după moartea soțului ei! Alina Vidican și-a adus mama în America

In articol:

Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, și-a chemat mama în Statele Unite pentru a fi alături de ea după ce fostul socru al afaceristului s-a stins din viață. Ionel Vidican a murit în luna decembrie, din cauza unor complicații la plămâni.

Alina Vidican și-a chemat mama în America

Alina Vidican nu și-a lăsat singură mama în această perioadă dificilă. Ea a adus-o pe doamna Mariana în Statele Unite pentru a o face să mai uite de suferință. Acum, Mariana Vidican postează mesaje legate de soțul ei, Ionel, însă măcar o face de la plajă.

Mariana, mama Alinei Vidican, este în Florida

Alina Vidican locuiește, după divorțul de Cristi Borcea, într-un complex de lux din localitatea Delray Beach, Florida. Ea stă într-o vilă cu 6 dormitoare, în valoare de un milion de dolari, aflată pe numele fiului lui Cristi Borcea, Patrick. Imobilul se află pe o fâșie de teren înconjurată de un lac și se învecinează cu un complex de agrement care a construit aici un waterpark, un restaurant și o sală de sport. Practic, Mariana Vidican are aici cam tot ce-și poate dori.

Tatăl Alinei Vidican a murit în decembrie

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Citeste si: Cristi Borcea, cadou incredibil pentru Valentina Pelinel! A dat-o pe spate VIDEO

Socrul lui Borcea a murit de cancer la plămâni

Tatăl Alinei Vidican a murit la sfârșitul anului trecut după ce i-a recidivat cancerul la plămâni, o boală de care suferise în urmă cu 16 ani.

Aici locuiește Alina Vidican

”A murit, s-a stins! A recidivat cancerul după ce, acum 16 ani, a mai luptat o dată cu el și l-a învins. S-a stins, am aflat că este bolnav mult prea târziu, nu s-a mai putut face nimic. Măcar nu a suferit, nu a avut dureri.(...) Ionel s-a vindecat acum 16 ani de un cancer la plămâni. Atunci a fost o minune, am crezut că am trecut peste probleme. Acum, însă, a recidivat cancerul, noi nu am aflat, nu a avut semne și când am fost la control, deja a fost prea târziu. S-a stins, fără dureri, dar nu îl mai am lângă mine”, a povestit Mariana Vidican, mama Alinei, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Cristi Borcea soții. Cine sunt femeile care l-au cucerit iremediabil pe omul de afaceri

Tatăl Alinei Vidican a murit în decembrie

Alina Vidican și Cristian Borcea au divorțat în 2016 și au împreună doi copii, Alexandru și Gloria. Cei doi au avut o relație lungă, încă de pe vremea când Borcea era căsătorit cu prima soție, Mihaela. Alina a locuit multă vreme într-un apartament din Miami al milionarului, chiar pe malul oceanului. Ea a trebuit să părăsească imobilul la divorț pentru că Borcea l-a scos la vânzare și a și reușit să-l înstrăineze pentru o sumă de aproape 2 milioane de dolari.