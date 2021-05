Fosta soacră a lui Nicolae Guță lucrează la Poliția Locală! Ce salariu are mama celebrei Beyonce de România? EXCLUSIV

In articol:

Elena, mama lui Beyonce de România, lucrează la Poliția Locală a Municipiului București și obișnuiește să iasă zilnic să patruleze pe străzile din București. Ea are printre atribuții: ordinea și liniștea publică, circulația pe drumuri publice, diciplina în construcții, afișajul stradal, activitățile economice și protecția mediului.

Fosta soacră a lui Nicolae Guță are 49 de ani și a ajuns prima dată în Poliția Locală în anul 2008. Ea a rămas aici până în 2014, când și-a dat demisia, dar a revenit în această structură 3 ani mai târziu. Deja, doamna Elena este considerată o polițistă cu experiență și e văzută ca un om de bază de către colegii ei.

Elena Colfescu, pe numele ei întreg, câștigă la Poliția Locală un salariu destul de bun: aproximativ 3.600 de lei pe lună, conform ultimei declarații de avere. Ea are o singură proprietate, o casă de 250 mp în județul Giurgiu, moștenită în anul 2013. Mama lui Beyonce de România nu are alte bunuri, terenuri, mașini, bijuterii, etc, dar nici conturi bancare sau datorii.

Conform documentului mai sus menționat, doamna Elena este domiciliată în Popești Leordeni, județul Ilfov, cel mai probabil în vila pe care Nicolae Guță i-a lăsat-o fiicei sale la

Mădălina Dumitiru, alias Beyonce de România, a avut o relație cu manelistul Nicolae Guță între anii 2013 și 2015, în urma căreia s-a născut al zecelea copil al cântărețului: o fetiță pe nume Anais, care azi are 7 ani. Relația cu manelistul nu a fost una lisptă de incidente. Guță s-a despărțit de Narcisa pentru a se cupla cu Mădălina, iar acest lucru a dus la un scandal uriaș între cele două femei.

La sfârșitul anului 2014, Narcisa a intrat peste Beyonce în casă, a snopit-o în bătaie și a umilit-o, filmând momentul cu telefonul mobil. Agresoarea s-a ales cu dosar penal și a fost la un pas de închisoare, însă până la urmă, ea a scăpat doar cu o condamnare cu suspendare. Deși Guță s-a arătat indignat de acțiunea Narcisei, până la urmă manelistul a părăsit-o și pe Beyonce, preferând compania altor femei. Mădălina s-a mulțumit cu statutul de femeie părăsită, mamă a fiicei ”regelui” manenelor. Despre Guță se știe că ”are grijă” de copiii lui, dovadă și faptul că i-a lăsat Mădălinei casa din Popești.