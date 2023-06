Fosta soție a criminalului fetei de 12 ani face dezvăluiri halucinante. Femeia a fost la un pas de a-și găsi sfârșitul în același fel ca Ana : ”Într-un sac”. Ce i-a făcut Marcel și fiului său?

In articol:

Marcel Șerbiuc a îngrozit o țară întreagă, după ce a ucis o copilă de 12 ani, iar mai apoi i-a băgat trupul neînsuflețit într-un sac și i l-a ascuns timp de trei săptămâni în lada patului din apartamentul unde el și mama fetei stăteau cu chirie.

După ce cazul a fost descoperit și anchetat, iar el a fost prins pe teritoriul Olandei, despre Marcel au început să iasă la iveală tot felul de informații, care mai de care mai îngrozitoare.

Marcel și-a amenințat cu moartea prima soție și și-a maltratat fiul

Cea care face acum dezvăluiri halucinante despre criminalul din Sectorul 4 este chiar fosta lui soție, femeia care l-a și făcut mamă de băiat.

Aceasta spune că începutul relației lor de iubire a fost unul normal și liniștit, doar că lucrurile au luat o altă întorsătură imediat ce agresorul a convins-o să plece la muncă peste hotare.

Acolo, în Belgia, a început calvarul pentru femeie. Inițial, Marcel i-a luat buletinul și telefonul, apoi a amenințat-o că dacă va încerca să-l părăsească o va ucide. Ba chiar, acesta ar fi avut deja și un plan bine pus la punct în cazul în care aceasta s-ar fi răzvrătit.

”La început, când l-am cunoscut, era un om. Nu părea a fi un om agresiv, să fie în stare să bată, nimic… Mi-a luat buletinul, telefonul ca să nu pot suna pe nimeni şi nici să plec. Mi-a zis că mă omoară, că mă bagă într-un sac şi mă aruncă într-un canal. Era un canal pe unde treceau vapoare. Eram foarte aproape de canalul ăla. O zis că mă aruncă să nu mai ştie nimeni de mine”, a spus fosta soție a lui Marcel, conform observatornews.ro.

După seria de amenințări, femeia spune că a urmat și prima bătaie încasată, una prin care a lăsat-o aproape lată, pentru că a îndrăznit să-l refuze, dar și din gelozie. Ulterior, însă, și-a găsit curaj și s-a întors în România, dar nu pentru mult timp.

”M-a trimis după ţigări noaptea şi nu am vrut să mă duc şi m-a aruncat peste pat şi mi-am fracturat mâna. Am stat două-trei săptămâni cu mâna în gips. Am ieşit să fac mâncare şi l-a apucat gelozia şi m-a dus în cameră şi mi-a dat o mamă de bătaie că eram toată umflată, mă durea orice. Am revenit în ţară după aproape două luni”, a mai adăugat aceasta.

Două luni de chin au fost date uitării când Marcel a revenit la ușa ei și a convins-o să îi mai dea o șansă, ba chiar să îl facă și tată.

Așa se face că s-au reîntors în Belgia, acolo unde, deși era însărcinată, femeia spune că era agresată la ordinea zilei.

Și nu doar ea devenise victima lui Marcel. Pentru că tratamentul groazei a durat luni de zile, imediat ce a devenit tată, omul și-ar fi lovit și fiul. Motiv pentru care acum copilul are grave probleme de vorbire, după loviturile încasate la nivelul capului.

”Eu fiind rămasă însărcinată, în timpul ăsta cât am stat cu el acasă am fost bătută cu bâta de baseball, mi-a dat o mamă de bătaie aşa zdravănă de a rupt bâta de piciorul meu... Copilul nici nu avea un an și el nu avea de lucru o perioadă, stătea numai acasă, copilul îl ținea lângă el cu forța, plângea, nu voia să mi-l dea. S-a ridicat forțat din pat și avea un furtun de butelie și a bătut copilul cu furtunul în cap și copilul meu în ziua de azi are probleme de vorbire, ca să vorbească bine vorbește foarte greu”, a completat femeia.

După acest episod, când a văzut că Marcel este barbar chiar și cu băiatul lor, pe care nu l-a văzut de mai bine de un deceniu, femeia l-a părăsit.

Dar chiar și așa, de la distanță, criminalul Anei nu a încetat nici măcar o clipă să nu îi trimită amenințări cu moartea.

”El m-a amenințat mereu. Spunea că te omor, te omor! Am trei mesaje, deci el nu s-a liniştit nici după ce am plecat eu, cu amenințările. Mi-a spus: "păcat că o să rămână copilul fără ambii părinţi". În 11 ani de când am plecat niciodată nu şi-a căutat copilul”, sunt declarațiile fostei soții, care mai face mărturisiri și în legătura cu mama lui Marcel.

Mai mult decât atât, după toate cele trăite lângă el, pentru că-i știe istoria, dar și în urma morții copilei de 12 ani, femeia spune că poate fosta sa soacră este cea care l-a acoperit mereu, chiar și acum, și l-a scăpat de problemele cu legea. În 2014, mai spune aceasta, mama lui Marcel și-ar fi vândut o casă pentru a convinge o tânără abuzată de fiul ei să pună capăt procesului.

”E posibil ca mama, fosta mea soacră, poate ar fi sunat-o. Să nu fie amenințată. Eu îl cred în stare. El a avut probleme cu poliţia şi înainte, când a fost cu mine. Lucra în construcţii, îl căuta poliţia şi pe atunci, lua banii înainte şi nu mai termina lucrarea”, a concluzionat mama copilului lui Marcel.