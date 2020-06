In articol:

Fosta soție a lui Florin Piersic arată senzațional, lucru dovedit de o fotografie realizată acum câteva zile, pe o terasă din Budapesta, oraș în care Ana Szeles e stabilită de peste 30 de ani. Actrița a ieșit la un restaurant cu terasă alături de Daniel, fiul ei și al lui Florin Piersic. (vezi cum s-au distrat la Viena nepoții lui Florin Piersic)

„Salutare, mamă după trei luni de carantină!”, a postat Daniel, care locuiește la Viena, unde lucrează pentru o firmă din domeniul comertului exterior si relatiilor internationale. Anna Szeles arată impecabil, ea urmând să împlinească 78 de ani pe 24 august. Daniel şi mama sa au fost în România în 2018, la Cluj-Napoca, la festivalul de film TIFF, acolo unde Annei Szeles i s-a înmânat un premiu pentru întreaga carieră.

Fosta soție a lui Florin Piersic arată senzațional. Anna Szeles e una din cele trei soții ale actorului

Marele actor Florin Piersic doi baieti, Florin jr, pe care l-a facut cu Tatiana Iekel, si Dani, aparut din casnicia cu alta actrita, Ana Szeles. La randul lor, fiii lui Piersic au devenit parinti. Piersic jr are o fiica si un baiat, in timp ce Dani, care e insurat cu o unguroaica, Lisann, are doi baieti, pe Mark și Robert.

Dani si Lisann s-au cunoscut la Budapesta, acolo unde fiul lui Piersic a stat impreuna cu mama lui, Ana Szeles, insa ei s-au mutat apoi la Viena, pustii lor nascandu-se in capitala Austriei. Florin Piersic (84 de ani) este la a treia căsnicie, cu Anna, o contabilă din Cluj-Napoca. Artistul a cunoscut-o pe Anna Torok în 1986, în avion, cei doi însurându-se în 1993 la Cluj-Napoca, unde locuiesc şi în prezent.

Fosta soție a lui Florin Piersic arată senzațional. Despre el s-a scris că ar fi murit

În timpul pandemiei de coronavirus, s-a zvonit că Florin Piersic ar fi murit. „Mai copii! Eu am inteles ca virusul asta ataca plamanii, nu capul! Suna telefonul ca la foc si sunt intrebat:" Dom' Florin e adevarat ca ati murit? Scrie in internet ca sa va odihniti in pace!" Pai de odihnit, ma odihnesc eu fortat de virus, da' nu ma odihnesc cu floarea in gura! E adevarat ca in situatia asta grea pentru multi, am gasit ca e bine si frumos sa nu ies si eu pe internet sau tv sa va dau tot felul de sfaturi, ca stiti voi, fiecare, ce aveti de facut.”, a scris actorul pe rețeaua de socializare.

În încheierea postării, Florin Piersic a declarat că așteaptă cu nerăbdare ziua în care își va putea privi în ochi admiratorii.„Eu ma gandesc la voi cu speranta ca va veni sper cat mai curand ziua in care ne vom privi din nou in ochi, iar zilele astea vor ramane in urma ca un vis urat. Ma gandesc cu mare tristete la toti cei care au de suferit si va imbratisez cu toata dragostea mea pe voi, cei care va ganditi la mine. Mereu al vostru, VIU, Florin Piersic”, a încheiat actorul.