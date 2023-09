Fosta soție a lui Mihai Constantinescu, declarații emoționante la aproape patru ani de la moartea artistului! Femeia îi duce dorul zi de zi: „Nu am cum să îl uit”

In articol:

Mihaela și Mihai Constantinescu au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 28 de ani, însă în anul 2003 au decis să meargă pe drumuri separate. Chiar și așa, iubirea lor a dăinuit până când artistul a murit, ba chiar și după.

Mihaela Constantinescu, copleșită de dorul fostului soț

Recent, fosta soție a regretatului Mihai Constantinescu a vorbit despre relația lor, dar și despre faptul că îi duce dorul în permanență, de când acesta nu mai este printre noi.

Mihaela Constantinescu a vorbit recent despre relația pe care a avut-o cu regretatul Mihai Constantinescu și a mărturisit că îi duce dorul artistului în fiecare zi. Deși au hotărât să meargă pe drumuri separate în urmă cu mai mulți ani, femeia a dezvăluit că au continuat să fie împreună într-o anumită formă, până când moartea a decis să o despartă de marele Mihai Constantinescu.

„Îmi este cumplit de dor de el. Am fost în vacanță unde mergeam cu el. Aveam locul nostru de suflet și am fost acolo unde mergeam împreună. Am plâns în fiecare zi... pentru că îmi aminteam clipele frumoase petrecute cu el. Nu am cum să îl uit, timpul pe mine nu m-a ajutat acest lucru. Eu am avut norocul să am un soț și niște părinți minunați, deci nu am cum să uit așa ceva. Noi am avut o relație care a evoluat treptat și foarte frumos: am fost admiratoarea lui, după care ne-am cunoscut, după care am avut o relație profundă și tot așa. Mihai a fost un om atât de bun, a fost un om special. Am fost împreună timp de 40 de ani într-o anumită formă. Mihai este o lipsă acută în viața mea”, a povestit Mihaela Constantinescu, pentru Click!

Mihaela Constantinescu îi face parastase frecvent fostului soț

Mihaela Constantinescu a povestit pentru sursa menționată anterior că de 4-5 ori pe an alege să îi facă parastas fostului ei soț. Un alt lucru pe care îl face mereu este să dea de pomană în ziua de 24 iulie, zi în care ei doi s-au cunoscut.

„Eu îi fac parastas mereu și nu din an în an fac acest lucru ci fac tot timpul. Merg la un azil de bătrâni și îi fac parastas lui Mihai și părinților mei de 4/5 ori pe an cu mâncare caldă, cu aperitiv, cu desert, cu tot ce trebuie. De exemplu aleg să dau de pomană în ziua când noi doi ne-am căsătorit, tot timpul fac pe 24 iulie pentru că pe 24 iulie 1980 ne-am cunoscut noi și pe 24 iulie era și ziua de naștere a mamei mele și tot așa”, a mai spus fosta soție a lui Mihai Constantinescu, pentru sursa menționată anterior.