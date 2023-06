Fosta soție a lui Răzvan Simion a absolvit facultatea. Ce meserie și-a ales Diana, la 45 de ani: „Una dintre dorințele care m-au însoțit constant de-a lungul vieții mele”

In articol:

Diana Simion și-a îndeplinit unul dintre cele mai mari visuri și a reușit să termine, la 45 de ani, Facultatea de Psihologie cu media 9,90. Fosta soție a prezentatorului tv și-a exprimat bucuria pe rețelele de socializare și a împărtășit cu fanii ei ce emoții au încercat-o în ultima perioadă.

Răzvan Simion și-a susținut soția

În ultimul timp, Diana s-a concentrat pe cei doi copii pe care îi are cu Răzvan Simion pentru că urmează să aibă și ei două examene importante, bacalaureatul și evaluarea națională. Toată familia lor trece prin examene grele și importante, iar prezentatorul tv este alături de ei necondiționat.

„Cel mai frumos cadou de ziua mea pe care mi l-am oferit vreodată este absolvirea Facultății de Psihologie cu media 9,90. Astăzi, una dintre dorințele care m-au însoțit constant de-a lungul vieții mele, cum te însoțește prin viață un bun prieten, pe care îl simți lângă tine chiar și atunci când nu este acolo, a devenit realitate. Am muncit enorm în acești trei ani, dar am și crescut pe măsură, și sunt mândră nu numai pentru realizările mele, ci și pentru că pot spune asta fără să mă simt ridicol, cum m-aș fi simțit în trecut.

Am întâlnit pe acest drum profesori și mentori extraordinari, de la care am învățat și învăț enorm, și nu pot decât să le mulțumesc cu recunoștință pentru tot. Și cred că cele mai multe mulțumiri le merită copiii mei, care au avut răbdare și înțelegere pentru mama lor studentă, mai ales în acest an în care amândoi trec prin cele mai grele provocări, examenul de capacitate și bacalaureatul, dar și soțul meu, care este sprijinul, ancora și busola mea clipă de clipă. N-a fost ușor, și ăsta este doar începutul acestui drum, dar aș face asta de o mie de ori fără să clipesc, dacă ar trebui s-o iau de la capat…”, a scris aceasta pe Facebook.

Diana și Răzvan Simion au divorțat

Diana și Răzvan Simion au divorțat după 15 ani de iubire, în anul 2015. Cei doi am împreună și doi copii, Ianca, de 17 ani, și Tudor, de 15 ani. Deși drumurile lor s-au separat, Răzvan și Diana au rămas în relații bune, acest lucru fiind demonstrat de faptul că Răzvan și-a susținut fosta soție necondiționat și i-a fost alături în cele mai grele momente din viața ei.

„Diana, m-ai învățat să trăiesc altfel, să ascult mai atent, să citesc printre rânduri, m-ai învățat că dragostea se poate transformă într-o prietenie sinceră și de durată. Pentru toate astea am să-ți mulțumesc în fiecare zi!”, a declarat Răzvan Simion, potrivit SpyNews.

