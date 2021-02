Fosta soție a lui Whats’Up și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat. Primele declarații ale Siminei

feb 1, 2021 Autor: Cristina Ionela

Simina, fosta parteneră de viață a lui Whats’Up, și-a găsit fericirea alături de un alt bărbat. Fosta soție a artistului a anunțat că are o relație de mai mult timp și că este foarte împlinită. Blondina a mărturisit la o emisiune TV faptul că iubește din nou, după o relație de nouă ani cu celebrul artist, Whats’Up.

Simina a povestit că, în sfârșit, este fericită din nou, alături de iubitul cu care este împreună de ceva vreme.

„ O să aflați mai multe detalii despre relație, cât de nouă este sau nu este. Vă dați seama că nu are o săptămână și m-am gândit să vorbesc despre ea, dar pregătit nu știu dacă ești tot timpul. Cred că poate ești din nou ok să ai curaj să treci mai departe și să faci cumva să înțelegi că iubirea pleacă din tine și că trebuie să fii ok cu tine ca să poți să-i iubești pe ceilalți din jurul tău. Cred că eu am ajuns în punctul în care mi-am dat seama că merit și că pot și că pot să obțin tot ce-mi doresc eu și cumva iubindu-mă pe mine am încercat să deschid porțile să iubesc și pe altcineva”, a mărturisit Simina, în cadrul unei emisiuni tv.

Cum s-au cunoscut cei doi

Fosta soție a lui Whats’Up nu a dorit să dea mai multe detalii despre bărbatul care o face fericită de ceva timp, însă a povestit cum s-au cunoscut.

Blondina a dezvăluit faptul că s-au cunoscut la muncă și că urmează să aibă și un proiect împreună, care nu este legat de muzică, ci de o colecție de haine.

„ Ne-am cunoscut într-un mediu care era legat de muncă. În momentul de față plănuim să facem un proiect împreună, care de data asta, culmea, nu este legat de muzică și a plecat de la o colecție de haine care va fi lansată în vreo trei săptămâni de aici. Acest proiect pe care-l demarăm împreună ne-a apropiat tot mai mult și am ajuns în punctul acesta.

A debutat ca o relație familială. Familiile noastre se cunosc de când eram mici. A fost o relație mai mult familială, adică prieteni de familie care s-au reunit, vechi ai părinților mei. Din chestia asta am ajuns aici”, a povestit Simina.