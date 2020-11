Foștii prieteni, acuzații grave la adresa lui Ştefan Bănică Jr! Artistul și-ar fi agresat fizic fostele soţii! Informaţii cu puternic impact emoţional

Stefan Banica JR [Sursa foto: Facebook]

Ştefan Bănică Junior este un artist desăvârşit, ceea ce nu putem spune şi de rolul lui în calitate de soţ. Se pare că de-a-lungul timpului artistul a fost extrem de violent cu soţiile pe care le-a avut, iar acestea au fost agresate fizic şi verbal de soţul artist. Toate aceste lucruri au fost povestite de prietenii apropiați și confirmate de parte din fostele soții.



Cântăreţul şi-ar fi agresat fizic şi verbal fostele soţii, ba chiar a ameninţat-o cu moartea pe una dintre ele. Cristi Brancu a dezvăluit că Ştefan Bănică a bătut-o pe Cristina Ţopescu pe plajă, aceasta fiindu-i soţie la acea vreme. Tot regretata Cristina Ţopescu a fost şi cea ameninţată de Bănică cu moartea.

"Ştefan e impulsiv, primitiv în relaţia cu o femeie. Ameninţa, făcea crize de gelozie urâte, în care nu-şi mai controla limbajul şi jignea. A rămas de pomină un episod în care a venit să mă ia de la televiziune şi, ca să mă convingă să mă întorc acasă. Tinea un cuţit mare de bucătarie sub haină. Imi spunea că mă omoară dacă în clipa aia nu merg cu el acasă", a spus regretata Cristina Ţopescu, acum câțiva ani.

Andreea Marin, o altă victimă de-a lui Bănică Jr.

Sabin Ivanof povesteşte că nici Andreea Marin nu a dus o viaţă prea fericită alături de cântăreţul trubadur. Acesta a declarat că Andreea Marin era umilită şi bătută de Bănică.

"Toată lumea, toţi prietenii noştri apropiaţi, care au fost măcar o dată cu Bănică în vacanţă, nu cum am fost noi de şapte ori, şi am făcut nu ştiu câte Revelioane şi Crăciunuri împreună, ştiu că o jignea şi o umilea pe Andreea Marin pe unde apuca. El, când nu mai avea replică în faţa ei, începea şi o umilea. Şi dacă ea îi răspunde la jigniri, pac!, o lovea. Deci, toţi prietenii ştiau, dar nimeni nu a spus nimic până acum. Dacă ar fi tăcut şi nu ar fi ieşit cu minciunile acelea la Antenă (n.r. – Ştefan Bănică a vorbit vineri la „Acces direct”), probabil că nu aş fi spus niciodată că o bătea pe nevastă-sa. Dar aş vrea să ştie lumea cât de ipocrit este. El, ca să îmi răspundă mie, a făcut interviul ăla în care şi-a băgat familia în faţă. Ultima noastră vacanţă împreună a fost prin 2010. Din 2011 nu am vrut să mai ies cu el, că era un idiot. I-am făcut de atâtea ori morală, eu, între patru ochi. El voia mereu să meargă cu 2-3 cupluri în vacanţă şi când ajungea acolo se purta cu nevastă-sa execrabil, pleca singur, dacă noi eram la plajă el era la mall, dacă noi eram la mall, el era la sală, deci singur – singur, pur şi simplu.", a spus Sabin Ivanof, pentru click.ro.

Andreea Marin a făcut şi ea declaraţii după mărturisirile lui Sabin Ivanof.

"Infidelitatea nu e un motiv de ajuns pentru divorţ. Sunt alte lucruri mult mai grave care pot însoţi infidelitatea. De pildă, agresivitatea, răspunsurile violente, reacţiile necontrolate în faţa copilului”, a declarat Andreea Marin la Kanal D, după declarațiile lui Sabin Ivanof.

Mihaela Rădulescu se numără printre soţiile agresate de Ştefan Bănică

Regizorul George Ciobotaru a mărturisit cum Ştefan Bănică voia să o agreseze fizic pe Mihaela Rădulescu.

"Eram împreună într-un weekend, într-o vacanţă. A fost o altercaţie între Ştefan şi Mihaela. El era şi a fost mereu foarte gelos, dar şi violent verbal, iar ea era curtată de mulţi bărbaţi. S-au certat din cauza unui mesaj pe care l-a primit Mihaela. Ea a vrut să îşi ia lucrurile şi să plece. Am încercat să îi despart. Am sărit pentru a calma lucrurile, pentru că un weekend minunat risca să se transforme în altceva. Nici Mihaela nu este fata care să stea", a spus atunci George Ciubotaru.

