Fostul impresar al lui Benone Sinulescu, dezvăluiri cutremurătoare: ”Familia se pregătea de înmormântare”. Care este starea de sănătate actuală a artistului

22:59, iul 12, 2021

Ionuț Pavel, fostul impresar al marelui artist Benone Sinulescu, a făcut declarații cutremurătoare despre cântăreț, în cadrul unei emisiuni TV. Apropiatul lui ”nea Beni” susține că atunci când maestrul s-a simțit rău și ar fi căzut din picioare, nepotul acestuia ar fi spus că totul este în regulă.

„ Eu am aflat vineri despre starea lui de sănătate. M-a sunat pretoul..., m-a sunat și Traian Ilea să-mi spună că maestrul a căzut și a fost internat la o clinică de îngrijiri paliative de lângă Arad. A trebuit să încep să dau zeci de telefoane să aflu unde e. Mi s-a spus că maestrul era în pat, sedat, cu pamperși pe el. În momentul în care cineva cade trebuie dus în secunda doi la Urgențe, pentru că el din luna aprilie începuse să facă puseuri de tensiuni. Puseu de tensiune la dânsul însemna și 20 cu 10. Când am aflat, am luat legătura cu toți prietenii care știam și se făcuse deja foarte târziu, am zis să găsim o soluție a doua zi să fie îngrijit. L-am sunat pe nepotul lui, dânsul nu mi-a dat nicio informație. I-am zis: „hai să nu mai mințim, știu că e la clinica de îngrijiri paliative”. N-a putut să-mi dea mai multe informații, a zis că se duce atunci cu doamna Sinulescu să-l vadă, că totul e în regulă”, a declarat fostul impresar al lui Benone Sinulescu.

Fostul impresar al lui Benone Sinulescu, mesaj pentru soția artistului

Ionuț Pavel a mărturisit că își dorește să creadă că soția maestrului Sinulescu nu are vreun interes să ascundă lucruri legate de ”nea Beni”.

„ Ajungând prin cineva din Arad la una dintre persoanele din clinică am aflat că el nu era așa de bine și că, de fapt, familia se pregătea de înmormântare. Când am fost mai vehement cu nepotul n-a mai vrut să continuăm discuția. Am luat hotărârea împreună cu un grup de prieteni ca eu nefiind o persoană publică să ies cu un material către presă.(...) Îmi doresc să cred că nu are vreun interes să ascundă aceste lucruri și-mi doresc să cred că greșelile pe care le face le face din dragoste. Faptul că dânsul trebuia să ajungă în primul rând la Urgențe când a căzut”, a declarat Ionuț Pavel, la Acces Direct.