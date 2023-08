Fostul iubit al adolescentei ucise în Mangalia răstoarnă întreaga anchetă: "Mi-am cumpărat mie o verighetă, ei o verighetă". Dezvăluirile șocante despre Alina, care ar putea schimba tot firul tragediei: "Am aflat zilele astea că ea era cu altcineva"

In articol:

Crima petrecută în Mangalia a șocat o țară întreagă. Alina a fost ucisă cu sânge rece de către prietena sa, Loredana. Cele două fete munceau împreună pe litoral pentru a câștiga bani pe timpul verii.

Până când s-a petrecut teribila crima, nimeni nu și-ar fi imaginat că, într-un exces de furie, Loredana va recurge la un astfel de gest.

Autoarea crimei a transportat trupul neînsuflețit într-o valiză până într-un parc din Mangalia. Ulterior, adolescenta s-a întors în camera de hotel și s-a comportat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Trupul Alinei a fost descoperit de către trecători, sub o bancă. Acum, familia, prietenii, dar și alți oameni impresionați de povestea sa, au condus-o pe Alina pe ultimul drum.

Fostul iubit al Alinei, mărturisiri sfâșietoare

Casian, cel care susține că a avut o relație cu Alina, muncea în Luxemburg, iar vestea că fosta lui iubita a fost omorâtă l-a dărâmat. A venit imediat în țară pentru a-și lua rămas bun, iar dezvăluirile pe care le-a făcut ar putea da peste cap întreaga anchetă.

Tânărul a povestit că o susținea foarte mult pe Alina și își vedea viitorul alături de ea, căci, spune el, cumpărase deja verighete pentru ei. Ba chiar ar fi ținut legătura inclusiv cât timp adolescenta a fost plecată la mare. Din nefericire, visurile lor s-au spulberat într-o clipă.

”Când am ajuns la ea, la priveghi am primit mesaje „vezi că ea era cu un băiat din Moldova”, iar eu nu am crezut. Nici nu l-am întrebat, pentru că eu vreau să am respect pentru liniștea ei. Toată lumea din Vaslui și din împrejurimi mă știu când eu mă întâlneam cu ei în oraș, Alina era în dreapta mea în mașină. La priveghi toată lumea voia să-l ia la rost pe băiatul din Moldova. Alina era o fată pe care nu cred că o să mai găsesc vreodată. Mi-am cumpărat mie o verighetă, ei o verighetă, un lănțișor și o pereche de cercei, toate de aur. Ea spunea că vrea să facă școală, facultatea, voia să dea la Academia de Poliție, să se facă polițistă, iar eu o susțineam mereu cu ce aveam și cu cât puteam”, a

mărturisit Casian Mihalcea pentru Știrilekanald.ro

Ce i-a povestit Alina fostului ei iubit despre Loredana

Deși aveau o relație la distanță, cei doi vorbeau zilnic și nimic nu părea să meargă rău între ei. Casian Mihalcea a povestit că Alina îi povestise despre tot ceea ce se întâmplă între ea și Loredana. Mai mult decât atât, i-a spus că aceasta o agresa, o lovea și îi adresa cuvinte jignitoare. Cu toate acestea, nu s-ar fi gândit că Loredana va recurge la un astfel de gest și își va ucide prietena cu sânge rece.

Băiatul este încă șocat de veste și nu îi vine să creadă că nu o va mai vedea niciodată pe adolescentă.

”Am aflat și eu zilele astea că ea era cu altcineva. Noi vorbeam des, ea își dedica tot timpul mie și mi-a spus într-o zi că se duce la ziua unui prieten din Republica Moldova și i-am spus că bine a făcut. Eu niciodată nu am fost tipul de om care să spună că e gelos. Am văzut o poză pe care a făcut-o la ziua acelui băiat. Acelea cât de cât au fost ok pentru că am înțeles relația de prietenie fată-băiat, dar la mare, am văzut o poză postată cum că se țineau amândoi de mână. Și i-am spus ”ce are el și nu am eu?”. Și a spus că nimic...a șters poza. Într-o zi, eram agățat la etajul 23 lucram, și îmi bâzâia telefonul foarte tare, și când mă uit, primesc 10 apeluri. M-am învoit și i-am zis managerului că am o problemă. Și am sunat-o și mi-a spus că ”Este aici o fată, Loredana care tot îmi trântește, mă trage de păr, îmi scoate telefonul de la încărcat, scrie mesaje pe telefonul meu, când vorbesc la telefon face gălăgie, înjură”. Eu nu știu...sunt șocat”, a mai iubitul Alinei pentru sursa menționată anterior.